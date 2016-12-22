Geri dönüş yok!
Disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Van der Wiel'e 'af' yolu kapatıldı...
İki yıldız, yönetim kurulunun talimatıyla Samandıra'daki eşyalarını toplayıp, odalarını boşalttı. Dereağzı'nda kendilerine verilen antrenörle tek başlarına çalışan ikiliye ayrıca konuşma yasağı da getirildi. Yasağı çiğnemeleri halinde ise yüksek oranda para cezası uygulanacak. Menajerlerine 'kulüp bulun' talimatı verilen Emenike ile Van der Wiel'in devre arasında kiralık ya da bonservisleriyle birlikte kesin olarak gönderilecekleri bildirildi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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xx hakem katliyamı izlicez her zamanki gibi
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 7
Yorum
taraftar 61 Hakemlerden ne çekdin be TRABZONUMM
- Eto’o heyecanı
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hasta TS li Eto Niasse ile çok gol atarız. Türkiye ligine yeterler fazlasıyla..
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