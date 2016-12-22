 Geri dönüş yok! – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Geri dönüş yok!

    Geri dönüş yok!

    Disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan ve 'e 'af' yolu kapatıldı...

    İki yıldız, yönetim kurulunun talimatıyla Samandıra'daki eşyalarını toplayıp, odalarını boşalttı. Dereağzı'nda kendilerine verilen antrenörle tek başlarına çalışan ikiliye ayrıca konuşma yasağı da getirildi. Yasağı çiğnemeleri halinde ise yüksek oranda para cezası uygulanacak. Menajerlerine 'kulüp bulun' talimatı verilen Emenike ile 'in devre arasında kiralık ya da bonservisleriyle birlikte kesin olarak gönderilecekleri bildirildi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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