Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda bu akşam Menemen Belediyespor'la karşılaşacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarıyla terör olaylarını protesto etti.
Öte yandan Altınordu altyapı oyuncuları, sarı-lacivertli futbolcu Salih Uçan'la havalimanında bir araya geldi. Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın da Fenerbahçe kafilesine incir hediye ettiği bildirildi.
Fenerbahçe'nin maç kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Anıl Demir, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Ramazan Civelek, Miroslav Stoch, Aatif Chahechouhe, Jose Fernandao, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Abdurrahman Canlı, Muhammed Samed Karakoç, Erdican Şehit.
İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Menemen Belediyespor-Fenerbahçe karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:58
- F.Bahçe'ye İsveçli çaylak
Toplam 6
Yorum
ercfb79 Bora güldürdün beni valla :)))
- F.Bahçe'ye İsveçli çaylak
Toplam 6
Yorum
erc79fb sen ne gereksiz birsisin ne saçma şeyler yazıyorsun yaa bari sneideri kullanma adama yazık
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 5
Yorum
tufan şaka mı bu?desene yine Trabzonu katledecekler...
Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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