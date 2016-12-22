 Dilmen’in anne acısı – Fotomaç – 22 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Dilmen’in anne acısı

    Dilmen’in anne acısı
    Gazetemiz FOTOMAÇ'ın usta yazarı, Fenerbahçe ve milli takımın unutulmaz yıldızı , annesi 'i kaybetti. Şeker ve tansiyon hastası olan ve bir süredir yoğun bakımda tutulan Makbule Dilmen dün 79 yaşında vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki Koca Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eğri boyun Mezarlığı'nda toprağa verilecek. FOTOMAÇ ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, başta Rıdvan Dilmen olmak üzere sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dilmen’in anne acısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle