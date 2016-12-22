Depay el yakıyor
Dick Advocaat'ın sol kanada istediği Memphis Depay'ın bonservis bedeli dudak uçuklattı. İngiliz kaynaklar, Manchester United'in satış listesine koyduğu Hollandalı yıldız için 12 milyon sterlin (yaklaşık 15 milyon euro) istediğini duyurdu. United'ın şimdiye kadar Lazio, Southampton ve Sevilla'dan gelen teklifleri yeterli bulmadığı için geri çevirdiği de belirtildi. ManU, Depay'ı PSV'den 25 milyon sterlin'e (yaklaşık 30 milyon euro) transfer etmişti.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupaya tutundu
Toplam 8
Yorum
shaggy :) lan çomar, olucaktı türkçe bilmiyon değil o bilmiyorsun!! sen fenerlisin sanırım hamit josue sabriyi beğeniyorsun.
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 2
Yorum
gkhgny1907 yanınada yosi benayunu alında 8-0 ı yadedin :)) ttteeyy allahım ya :))
- Serdar Taşçı seferi
Toplam 4
Yorum
GELSİNNNN Defansa taş gibi transfer çok gerekli
Depay el yakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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