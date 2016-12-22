9 maçtır gol bile yemedi
Süper Lig'de pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı son dönemde büyük üstünlük kurdu. Sarı- lacivertliler, Karadeniz ekibi ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta hiç yenilmezken, 9 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, son 9 maçta Trabzonspor'dan gol bile yemedi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupaya tutundu
Toplam 8
Yorum
shaggy :) lan çomar, olucaktı türkçe bilmiyon değil o bilmiyorsun!! sen fenerlisin sanırım hamit josue sabriyi beğeniyorsun.
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 2
Yorum
gkhgny1907 yanınada yosi benayunu alında 8-0 ı yadedin :)) ttteeyy allahım ya :))
- Serdar Taşçı seferi
Toplam 4
Yorum
GELSİNNNN Defansa taş gibi transfer çok gerekli
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