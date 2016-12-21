 Zor günlerin adamı Neustadter – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Zor günlerin adamı Neustadter

    Zor günlerin adamı Neustadter
    , pazartesi günü oynanacak maçında cezalı 'den yararlanamayacak. Slovak oyuncunun yerine dev maçta çok büyük ihtimale Roman Neustadter oynayacak. Advocaat'ın, milli takımda zaman zaman stoper oynayan Mehmet Topal'la Roman'ın yerini maç içinde değiştirebileceği gelen bilgiler arasında.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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