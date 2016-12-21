Menemen hazırlıkları başladı
Kanarya, yarın Menemen Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası grup 3. karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
GO AHEAD EAGLES'LE HAZIRLIK MAÇI
Fenerbahçe, devre arasında Antalya Lara'da 6-12 Ocak arası kamp yapacak. Sarı-lacivertli takım, burada bazı hazırlık maçları da oynayacak. Bunlardan biri 8 Ocak'ta Go Ahead Eagles takımı ile. Hollanda ekibi, Fenerbahçe'nin davetlisi olarak 7 Ocak'ta Lara'ya gelecek, 3 gün sonra geri dönecek.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:08
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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