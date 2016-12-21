‘Kjaer’e resmi teklif yok’

İnter, Milan ve son olarak da Chelsea'nin transfer gündeminde olduğu ileri sürülen Simon Kjaer'le ilgili menajeri Mikkel Beck'ten açıklama geldi. Beck, "Ne İtalya ne de İngiltere'den teklif var. Bu haberlerin hepsi dedikodudan ibaret. Kjaer çok iyi bir defans oyuncusu ve takımı için sonuna kadar en iyi şekilde mücadele ediyor" dedi.