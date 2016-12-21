İrfan Can: Hedef İspanya
F.Bahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen, G.Birliği'nin yıldızı İrfan Can Kahveci geleceğiyle ilgili konuştu.
VOLKAN AĞABEY İYİYDİ
İrfan Can, Kadıköy'de F.Bahçe'ye yenilmeleriyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Biz daha iyi oynadık, Volkan Ağabey çok başarılıydı. Oyun olarak biz hak ettik ama futbol sonuca endeksli ve Fenerbahçe maçı kazandı. Sonuçta 33 kere ceza alanına girdik ve bunu kimse başaramamış Kadıköy'de" dedi. Öte yandan F.Bahçe maçında Almanya ve İspanya'dan gelen menajerlerin İrfan Can'ı takip ettikleri öğrenildi.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:25
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SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
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:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
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Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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