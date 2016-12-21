 F.Bahçe'de Menemen hazırlıkları tamam – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    F.Bahçe'de Menemen hazırlıkları tamam

    F.Bahçe'de Menemen hazırlıkları tamam

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında, yarın Menemen Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde öğle saatlerinde başlayan antrenman 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çalışma, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

    Bu antrenmanla Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, yarın sabah saatlerinde günübirlik İzmir'e gidecek ve saat 20.30'da başlayacak maçın tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönecek.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:00
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