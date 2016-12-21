F.Bahçe'de Menemen hazırlıkları tamam
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde öğle saatlerinde başlayan antrenman 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çalışma, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, yarın sabah saatlerinde günübirlik İzmir'e gidecek ve saat 20.30'da başlayacak maçın tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönecek.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:00
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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