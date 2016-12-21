F.Bahçe ilk galibiyetini almak istiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, geride kalan 2 maçta 1 puan topladı. Sarı-Lacivertli takım, Menemen Belediyespor karşısında ilk 3 puanını almak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ni sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de hedef Ziraat Türkiye Kupası. Kupada Gençlerbirliği'ne mağlup olup, Amed Sportif Faaliyetler ile de berabere kalarak henüz galibiyet alamayan Fenerbahçe, Menemen Belediyespor önünde 3 puana ulaşmak istiyor.



Bugün Samandıra'da yapılacak olan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak olan Fenerbahçe, yarın saat 10.30'da Sabiha Gökçen'den hareket edecek olan özel uçakla maçın oynanacağı İzmir'e gidecek. Sarı-lacivertli ekip, İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.



Van der Wiel ve Emenike kadro dışı

Grupta oynanan ilk 2 karşılaşmada, ligde şans bulamayan isimleri sahaya süren Teknik Direktör Dick Advocaat, Menemen Belediyespor karşısında yine rotasyona gidecek. Kadro dışı olan Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Uygar Mert Zeybek, Menemen Belediyespor karşısında forma giyemeyecek olan isimler.