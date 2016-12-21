F.Bahçe ilk galibiyetini almak istiyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, geride kalan 2 maçta 1 puan topladı. Sarı-Lacivertli takım, Menemen Belediyespor karşısında ilk 3 puanını almak istiyor.
Bugün Samandıra'da yapılacak olan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak olan Fenerbahçe, yarın saat 10.30'da Sabiha Gökçen'den hareket edecek olan özel uçakla maçın oynanacağı İzmir'e gidecek. Sarı-lacivertli ekip, İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.
Van der Wiel ve Emenike kadro dışı
Grupta oynanan ilk 2 karşılaşmada, ligde şans bulamayan isimleri sahaya süren Teknik Direktör Dick Advocaat, Menemen Belediyespor karşısında yine rotasyona gidecek. Kadro dışı olan Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Uygar Mert Zeybek, Menemen Belediyespor karşısında forma giyemeyecek olan isimler.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:46
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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