 Dereağzı mesaisi başladı – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Dereağzı mesaisi başladı

    Dereağzı mesaisi başladı
    Sarı-lacivertli yönetimin süresiz kadro dışı bıraktığı futbolcular Emenike ve Van der Wiel, iki gündür Dereağzı Tesisleri'nde çalışıyorlar. Altyapı hocalarından birinin verdiği programı uygulayan iki futbolcu, ayrı ayrı saatlerde idman yapıyorlar. ve 'in Samandıra Tesisleri'ne girişleri yasak.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:10
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