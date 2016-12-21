'Çalışın beyler'
Fenerbahçe’nin takım içindeki ağabeyleri, kadro dışı bırakılan Emenike ve Van der Wiel örneğini vererek, hocanın gözüne batan Salih, Stoch ve Volkan Şen gibi isimleri uyardı: Herkes ayağını denk alsın. Adamın affı yok!
EKSİKLERİMİZ VAR
Volkan Demirel ve Mehmet Topal, kendi başlarının da yanmaması için takım arkadaşlarını Advocaat konusunda uyardı. İki kaptana takımda sözü geçen Simon Kjaer de eşlik etti: "Emenike ve Van der Wiel'in durumları ortada, adamın hiç şakası yok. Sıra kimde bilemeyiz, herkes ayağını denk alsın. Demek ki eksiklerimiz var ki eleştiriliyoruz. Şikayet etmek yerine daha çok çalışmak, daha çok emek sarf etmek zorundayız. Bu birkaç arkadaşımız için değil, herkes için geçerli."
Emre BOL
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:08
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
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:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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