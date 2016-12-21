'Çalışın beyler'

Fenerbahçe’nin takım içindeki ağabeyleri, kadro dışı bırakılan Emenike ve Van der Wiel örneğini vererek, hocanın gözüne batan Salih, Stoch ve Volkan Şen gibi isimleri uyardı: Herkes ayağını denk alsın. Adamın affı yok!

Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel'in kadro dışı bırakılması Fenerbahçeli futbolcuların gözünü fena korkuttu. Hocanın performanslarını beğenmediği, zaman zaman isim de vererek sert şekilde eleştirdiği futbolcular da istim üzerinde. Mesela Salih Uçan ve Stoch... Sadece onlar değil, takıma girip de performansları eleştirilen daha birçok futbolcu, pabucun pahalı olduğunu anladı. Örneğin Volkan Şen...



EKSİKLERİMİZ VAR

Volkan Demirel ve Mehmet Topal, kendi başlarının da yanmaması için takım arkadaşlarını Advocaat konusunda uyardı. İki kaptana takımda sözü geçen Simon Kjaer de eşlik etti: "Emenike ve Van der Wiel'in durumları ortada, adamın hiç şakası yok. Sıra kimde bilemeyiz, herkes ayağını denk alsın. Demek ki eksiklerimiz var ki eleştiriliyoruz. Şikayet etmek yerine daha çok çalışmak, daha çok emek sarf etmek zorundayız. Bu birkaç arkadaşımız için değil, herkes için geçerli."





Emre BOL