 ''Başkan ne derse o olur'' – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    ''Başkan ne derse o olur''

    ''Başkan ne derse o olur''
    , 14 yılı aşkındır giydiği F.Bahçe formasını daha uzun yıllar giymek istediğini söyledi. Sezon sonu kontratı sona eren 35 yaşındaki kaptan, "Sözleşme uzattığım haberleri doğru değil. Sezon gelince hallederiz bu işleri. Devam etmek istiyorum. Sonuçta başkan ne derse o olur, itiraz etmem" açıklamasını yaptı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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