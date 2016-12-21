''55-60'larla bu kadar!''
Sezon başı çalışmalarında ‘eksik kalmalarının’ acısını yaşadıklarını belirten sarı-lacivertli teknik direktör, “Yarış sürerken yüklemeler yapmak zorunda kaldık. Bu da istediğimiz verimi almamızı engelledi. Yüzde 55’lerle 60’larla bu kadar olur” dedi.
Son dönemdeki düşüşü "Normal" diye niteleyen Advocaat, "Biz bir futbol takımıyız, makine değil. Takımın fiziki kapasitesi yukarı çekmek için yarışırken yükleme yapmak zorunda kaldık, bu da aşırı yorgunluğa yol açtı. Doğal olarak bir düşüş başladı ve iki maçta tökezledik. Gençlerbirliği maçında da çok iyi oynamadık ama kazandık. Bu memnuniyet verici. Yüzde 55-60 kapasite ile ancak bu kadar olur. Belki yeterince puan toplayamadık ama bundan şikayetçi değilim" dedi.
OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ
Trabzonspor'u yenip devre arasına makul bir puan farkıyla girmek istediklerini sözlerine ekleyen Hollandalı hoca, "Devre arasında yapacağımız çalışmalarla herkes olması gereken seviyeye gelecek. İkinci yarıda sadece futbolla uğraşacağız" açıklamasını yaptı.
'AYAKTA KALAN KAZANIR'
Dick Advocaat, "Türkiye ligi zor. İçeride ya da dışarıda fark etmiyor, her takım bir diğerini yenebilecek güçte. Birçok maçta bunu gördük. Rakiplerimiz de sürpriz puanlar kaybetti. Bu bir boks maçı gibi; herkes yumruk yiyecek. Ayakta kalan ise maçı kazanacak" diye konuştu.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:45
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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