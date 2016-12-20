 Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar" – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"

    Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Emenike ile 'in biletini kesti. Hollandalı teknik adam, "Emenike ve Van der Wiel için en iyisi, başka kulüp bulmaları olacak. Onlar (Emenike ve Van der Wiel) kendi kurallarını koyabileceklerini düşündüler. Birçok hocada bu mümkün olabilir ama bende mümkün olmaz" açıklamasını yaptı.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, son 10 maçta bir kez kaybettiklerini hatırlatarak, bugün futbol şansının yanlarında olduğunu belirtti.

    Ligin ilk 3 haftasında iyi oynamalarına rağmen sadece 1 puan alabildiklerini aktaran Advocaat, "Daha iyi olan taraf bu akşam biz değildik ama maçı kazandık. Son 10 maçta Manchester United, Feyenoord ve Galatasaray gibi takımları yendik. Sadece Antalyaspor'a kaybettik. İyi bir maç değildi ama neden sadece bir maçla değerlendirelim? Son 10 maçtaki performansı bedavadan elde etmedik. Futbolda bazen şansın yanınızda olması lazım. O da bu akşamlardan biriydi. Doğru anlarda golleri attık. Bu akşam şans bizimleydi." ifadelerini kullandı.

    "Emenike ve Van der Wiel kendine kulüp bulmalı"
    , geride kalan hafta kadro dışı kalan futbolcuları Emmanuel Emenike ve Gregory 'in takımdan ayrılacaklarını dile getirdi.

    Transferle ilgili soruya cevap veremeyeceğini ifade eden Hollandalı teknik adam, kadro dışı kalan iki futbolcuyla ilgili şunları kaydetti:

    "Emenike ve Van der Wiel için en iyisi, başka kulüp bulmaları olacak. Buraya geldiyseniz bu kulübün kurallarına uymak zorundasınız. Bu kurallar, teknik heyet dahil herkes için geçerlidir. Onlar kendi kurallarını koyabileceklerini düşündüler. Birçok hocada bu mümkün olabilir ama bende mümkün olmaz. Bir an gelir bu fazla olur. O an da şu anda geldi ve fazla oldu."

    Van Persie kasığında ağrı hissetti
    Müsabakada sakatlanarak 11. dakikada oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Robin 'nin, kasığında ağrı hissettiği açıklandı.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kasığında ağrı oluştuğu için maçtan çıkmak isteyen Hollandalı futbolcunun durumunun yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı belirtildi.

    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:56
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