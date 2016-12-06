Belözoğlu: Doğuştan Fenerliyim demedim
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Four Four Two dergisine verdiği röportajda 'Fenerbahçeliliği' konusuna açıklık getirdi. Sarı-lacivertli takımda 6 sezon geçiren milli futbolcu, "Ben hiçbir zaman 'Doğuştan Fenerbahçeliyim' demedim ama medya böyle bir ortam hazırlamaya çalıştı" dedi. Emre, Fenerbahçe dışında her kulüpten kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 15:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Para cezası yolda
Toplam 6
Yorum
yonetim istifa ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 38
Yorum
Erman Yılmaz Vural da olsa karışacaklar işine, bizim kulüplerde standart uygulama
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 38
Yorum
Murad Aziz Yıldırım istifa......adam Haklısın!!!!
Belözoğlu: Doğuştan Fenerliyim demedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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