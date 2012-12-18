Atkinson'dan F.Bahçe'ye ziyaret
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu'nda yarın Sivasspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sol arka alt adalesindeki sertleşme nedeniyle dün yapılan antrenmana çıkmayan Semih Şentürk'ün, bugün takımla birlikte çalıştığı, sol arka üst adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Kuyt'ın tedavisine devam edildiği belirtildi.
Antrenmanın ikinci bölümünde sağ dizine darbe alan Egemen Korkmaz'ın tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktığı, sağ alt adalesinde sertleşme olan Sezer Öztürk'ün ise özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.
-Atkinson'dan ziyaret-
Fenerbahçe'de 1995-1996 sezonunda forma giyen Dalian Atkinson, tesislerde sarı-lacivertlileri ziyaret etti.
Atkinson'un, teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenör İsmail Kartal ile bir süre sohbet ettiği belirtildi.
- 18 Aralık 2012, Salı
- Güncelleme: 14:00
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Toplam 5
Yorum
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Kubilay katılıyorum linnes daha faydalı olur
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Mancini ve Baytar paylaşım rekoru kırdı
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gs neden futbolculara ceza var,taraftara var,teknik direktorlere var ama hakemlere yok,her bir hataya para cezasi versinler,hata yapmazlar
Atkinson'dan F.Bahçe'ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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