 Atkinson'dan F.Bahçe'ye ziyaret – Fotomaç – 18 Aralık 2012 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Atkinson'dan F.Bahçe'ye ziyaret

    Atkinson'dan F.Bahçe'ye ziyaret

    , Ziraat Kupası (A) Grubu'nda yarın ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

    Sol arka alt adalesindeki sertleşme nedeniyle dün yapılan antrenmana çıkmayan Semih Şentürk'ün, bugün takımla birlikte çalıştığı, sol arka üst adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Kuyt'ın tedavisine devam edildiği belirtildi.

    Antrenmanın ikinci bölümünde sağ dizine darbe alan Egemen Korkmaz'ın tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktığı, sağ alt adalesinde sertleşme olan Sezer Öztürk'ün ise özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

    http://cdn.sporx.com/img/3/2012/2012-12-18_idman3.jpg

    -Atkinson'dan ziyaret-

    Fenerbahçe'de 1995-1996 sezonunda forma giyen Dalian Atkinson, tesislerde sarı-lacivertlileri ziyaret etti.

    Atkinson'un, teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenör İsmail Kartal ile bir süre sohbet ettiği belirtildi.
    1. 18 Aralık 2012, Salı
    2. Güncelleme: 14:00
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