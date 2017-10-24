THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi
THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın oynanacak Türk derbisinde Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'da yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Organizasyonda son şampiyon unvanıyla mücadele veren Fenerbahçe Doğuş, ilk maçında Unicaja Malaga'ya deplasmanda 68-67 yenilirken, ikinci maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı rakip sahada 92-86 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise Real Madrid'e 88-74, Valencia Basket'e de 78-71 kaybederek yarınki karşılaşma öncesi henüz maç kazanamadı. Ligde ikinci hafta maçları sonunda Fenerbahçe Doğuş 8., Anadolu Efes ise 15. sırada yer aldı.
AVRUPA'DA 11. KEZ
Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes'in yarın yapacağı müsabaka, Avrupa kupalarında iki takımı 11. kez karşı karşıya getirecek. Geride kalan 10 maçta Fenerbahçe Doğuş 8 galibiyet elde ederek rakibine karşı önemli bir üstünlük kurarken, Anadolu Efes sadece 2 kez sahadan üstün ayrılabildi. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında yapılan 2 maçta 1 kez Anadolu Efes, 1 kez de Fenerbahçe Doğuş kazandı. THY Avrupa Ligi'ndeki 8 müsabakada ise Fenerbahçe Doğuş 7 kez galip gelmeyi bildi ve rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:04
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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