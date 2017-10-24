THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'da yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Organizasyonda son şampiyon unvanıyla mücadele veren Fenerbahçe Doğuş, ilk maçında Unicaja Malaga'ya deplasmanda 68-67 yenilirken, ikinci maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı rakip sahada 92-86 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise Real Madrid'e 88-74, Valencia Basket'e de 78-71 kaybederek yarınki karşılaşma öncesi henüz maç kazanamadı. Ligde ikinci hafta maçları sonunda Fenerbahçe Doğuş 8., Anadolu Efes ise 15. sırada yer aldı.

AVRUPA'DA 11. KEZ

Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes'in yarın yapacağı müsabaka, Avrupa kupalarında iki takımı 11. kez karşı karşıya getirecek. Geride kalan 10 maçta Fenerbahçe Doğuş 8 galibiyet elde ederek rakibine karşı önemli bir üstünlük kurarken, Anadolu Efes sadece 2 kez sahadan üstün ayrılabildi. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında yapılan 2 maçta 1 kez Anadolu Efes, 1 kez de Fenerbahçe Doğuş kazandı. THY Avrupa Ligi'ndeki 8 müsabakada ise Fenerbahçe Doğuş 7 kez galip gelmeyi bildi ve rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.