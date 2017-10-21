THY Euroleague’de haftanın MVP’si Erick Green
THY Euroleague’de ikinci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Valencia Basket’in Amerikalı yıldızı Erick Green seçildi.
Fenerbahçe, ilk galibiyetini İtalya'da aldı
Fenerbahçe Doğuş, haftayı İtalya deplasmanında geçirdi. Sarı-lacivertliler, uzatmaya giden maçta EA7 Olimpia Milano'yu 92-86'lık skorla mağlup ederek, ilk galibiyeti aldı. Ligde iki hafta geride kalırken, İspanyol ekibi Real Madrid, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Madrid'i Maccabi FOX Tel Aviv ve Olympiakos takip ediyor. Ligin son sırasında ise Alman ekibi Brose Baskets Bamberg bulunuyor.
THY Euroleague'de haftanın sonuçları şöyle:
Maccabi FOX Tel Aviv: 74 - Saski Baskonia SAD: 68
Panathinaikos: 93 - Brose Baskets Bamberg: 83
EA7 Olimpia Milano: 86 - Fenerbahçe Doğuş: 92
Real Madrid: 82 - CSKA Moskova: 69
BC Khimky: 85 - Zalgiris Kaunas: 77
Kızılyıldız: 90 - FC Barcelona Lassa: 82
Olympiakos: 80 - Unicaja Malaga: 75
Valencia Basket: 78 -Anadolu Efes: 71
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:54
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 2
Yorum
milli kaçak kullanıla kullanıla eskidin hala konuşuyorsun milli kaçak
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 5
Yorum
Cetin Benzerlik tanrı vergisi ,şeklen ikisinde insan.Ancak biri uluslararasi tescilli insan, digeri insana benzesin diye yaratılmış bir canlı.
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''G.Saray maçının kazanılması lazım''
Toplam 2
Yorum
bunlar geçmişten ders de almıyorlar hatalara devam bu GS kompleksi kokan bireyler yine meydana çıktılar. bu kompleksli adamlar iyi oynayan kazansın diyeceklerine yine şartlara girdiler.
THY Euroleague’de haftanın MVP’si Erick Green haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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