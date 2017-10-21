THY Euroleague’de haftanın MVP’si Erick Green

THY Euroleague’de ikinci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Valencia Basket’in Amerikalı yıldızı Erick Green seçildi.

THY Euroleague'de ikinci haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Valencia Basket'in evinde Anadolu Efes'i 78-71 yendiği mücadelede önemli rol oynayan Erick Green, haftanın MVP oldu. Green, Efes karşısında 24 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ile yıldızlaştı. Amerikalı oyuncu, 33 verimlilik puanı ile bu ödüle layık görüldü.



Fenerbahçe, ilk galibiyetini İtalya'da aldı

Fenerbahçe Doğuş, haftayı İtalya deplasmanında geçirdi. Sarı-lacivertliler, uzatmaya giden maçta EA7 Olimpia Milano'yu 92-86'lık skorla mağlup ederek, ilk galibiyeti aldı. Ligde iki hafta geride kalırken, İspanyol ekibi Real Madrid, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Madrid'i Maccabi FOX Tel Aviv ve Olympiakos takip ediyor. Ligin son sırasında ise Alman ekibi Brose Baskets Bamberg bulunuyor.



THY Euroleague'de haftanın sonuçları şöyle:



Maccabi FOX Tel Aviv: 74 - Saski Baskonia SAD: 68



Panathinaikos: 93 - Brose Baskets Bamberg: 83



EA7 Olimpia Milano: 86 - Fenerbahçe Doğuş: 92



Real Madrid: 82 - CSKA Moskova: 69



BC Khimky: 85 - Zalgiris Kaunas: 77



Kızılyıldız: 90 - FC Barcelona Lassa: 82



Olympiakos: 80 - Unicaja Malaga: 75



Valencia Basket: 78 -Anadolu Efes: 71