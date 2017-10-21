2. hafta sonunda Madrid liderliğe yükseldi
THY Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ardından İspanyol ekibi Real Madrid liderliğe yükseldi.
Konuk ettiği Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı 82-69 mağlup eden eflatun-beyazlılar, 2'de 2 yaparak averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Deplasmanda karşılaştığı İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını normal süresi 80-80 sona eren maçta uzatmada 92-86 yenen Fenerbahçe Doğuş, ilk galibiyetini alarak averajla 8. sıraya çıktı.
İspanya'da Valencia'ya 78-71 yenilen Anadolu Efes, üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı ve averajla 15. sıraya geriledi.
THY Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları 24-25 Ekim tarihlerinde yapılacak.
SONUÇLAR
THY Avrupa Ligi'nde ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:
Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya): 74-68
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya): 93-83
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Fenerbahçe Doğuş: 86-92
Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 82-69
Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 85-77
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Barcelona Lassa (İspanya): 90-82
Olympiakos (Yunanistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 80-75
Valencia (İspanya) - Anadolu Efes: 78-71
PUAN DURUMU
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|Real Madrid
|2
|0
|170
|143
|27
|2
|Maccabi FOX
|2
|0
|162
|139
|23
|3
|Olympiakos
|2
|0
|155
|139
|16
|4
|Khimki
|2
|0
|160
|147
|13
|5
|Barcelona Lassa
|1
|1
|180
|161
|19
|6
|Kızılyıldız MTS
|1
|1
|166
|160
|6
|7
|Valencia
|1
|1
|148
|146
|2
|8
|Fenerbahçe Doğuş
|1
|1
|147
|148
|-1
|9
|CSKA Moskova
|1
|1
|162
|166
|-4
|10
|Unicaja Malaga
|1
|1
|143
|147
|-4
|11
|Zalgiris
|1
|1
|155
|161
|-6
|12
|Panathinaikos Superfoods
|1
|1
|164
|181
|-17
|13
|AX Armani Exchange Olimpia Milan
|0
|2
|164
|173
|-9
|14
|Baskonia
|0
|2
|132
|149
|-17
|15
|Anadolu Efes
|0
|2
|145
|166
|-21
|16
|Brose Bamberg
|0
|2
|154
|181
|-27
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:55
-
Euro 2024 için 10 stat belirlendi
Toplam 1
Yorum
ERDEM Bu adamlar utanmadan hala orada görev yapmaya devam ediyorlar, yıllardır ülke futbolunu yerlerde süründürdüler. Utanmadan sokağa çıkıyorlar.
-
Kocaman'ın 3 silahşörü!
Toplam 1
Yorum
heed bu adam alexin tırnagı olamaz alexin cakmasi
-
Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 52
Yorum
hasan FENER 2-1 ALIR MAÇI AMA ZOR BİR MAÇ
2. hafta sonunda Madrid liderliğe yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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