 2. hafta sonunda Madrid liderliğe yükseldi – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    2. hafta sonunda Madrid liderliğe yükseldi

    2. hafta sonunda Madrid liderliğe yükseldi

    'nde ikinci hafta maçlarının ardından İspanyol ekibi Real Madrid liderliğe yükseldi.

    Konuk ettiği Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı 82-69 mağlup eden eflatun-beyazlılar, 2'de 2 yaparak averajla liderlik koltuğuna oturdu.

    Deplasmanda karşılaştığı İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını normal süresi 80-80 sona eren maçta uzatmada 92-86 yenen Fenerbahçe Doğuş, ilk galibiyetini alarak averajla 8. sıraya çıktı.

    İspanya'da Valencia'ya 78-71 yenilen Anadolu Efes, üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı ve averajla 15. sıraya geriledi.

    'nde üçüncü hafta maçları 24-25 Ekim tarihlerinde yapılacak.

    SONUÇLAR
    THY Avrupa Ligi'nde ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:

    Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya): 74-68

    Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya): 93-83

    AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Fenerbahçe Doğuş: 86-92

    Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 82-69

    Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 85-77

    Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Barcelona Lassa (İspanya): 90-82

    Olympiakos (Yunanistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 80-75

    Valencia (İspanya) - Anadolu Efes: 78-71

    PUAN DURUMU

    Takım G M AS YS Av
    1 Real Madrid 2 0 170 143 27
    2 Maccabi FOX 2 0 162 139 23
    3 Olympiakos 2 0 155 139 16
    4 Khimki 2 0 160 147 13
    5 Barcelona Lassa 1 1 180 161 19
    6 Kızılyıldız MTS 1 1 166 160 6
    7 Valencia 1 1 148 146 2
    8 Fenerbahçe Doğuş 1 1 147 148 -1
    9 CSKA Moskova 1 1 162 166 -4
    10 Unicaja Malaga 1 1 143 147 -4
    11 Zalgiris 1 1 155 161 -6
    12 Panathinaikos Superfoods 1 1 164 181 -17
    13 AX Armani Exchange Olimpia Milan 0 2 164 173 -9
    14 Baskonia 0 2 132 149 -17
    15 Anadolu Efes 0 2 145 166 -21
    16 Brose Bamberg 0 2 154 181 -27
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:55
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