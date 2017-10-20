Fenerbahçe, Milano'yu uzatmada yıktı!

Sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı İtalyan temsilcisi AX Olimpia Milano’yu normal süresi 80-80 biten maçın uzatmalarında yendi. Kanarya’da Sloukas ve Datome yaldızlaştı

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Doğuş, bu sezonki ikinci maçını zor da olsa kazandı. İlk hafta Eurocup şampiyonu Malaga'ya kaybeden sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi AX Olimpia Milano'yu normal süresi 80-80 biten maçın uzatmalarında yendi. İlk çeyreği 23-21 önde geçen temsilcimiz, devreye ise 38-37'lik skorla mağlup girdi.



UZATMADA USTACA OYNADI

ÜÇÜNCÜ çeyrekte çok iyi bir seri yakalayan Kanarya, son periyoda 10 sayı farkla 64-54 galip girdi. Son çeyrekte işler istediği gibi gitmeyince fark kapandı ve normal süre 80-80 berabere bitti. Uzatma bölümünü ustaca değerlendiren Kanarya, sahadan 92-86'lık skorla ayrılıp bu sezonki ilk galibiyetini aldı.



OBRADOVİC: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, AX Olimpia Milano karşısında zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "Bizim için bu galibiyet önemliydi. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Bu maçta Malaga karşısında yaptığımız hataları tekrarlamadık. Zamanla daha iyi olacağız. Bu sezon da final four'da yer alıp, kupaya uzanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.