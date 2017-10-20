Anadolu Efes deplasmanda yıkıldı

THY EuroLeague'de ilk haftayı mağlubiyetle kapatan iki ekibin mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Valencia Basket'e 78-71 mağlup oldu.



Maça Dubljevic, Erick Green ikilisini kullanmaya çalışarak başlayan Valencia'ya, temsilcimiz Anadolu Efes Muric'den bulduğu basketlerle karşılık vermeyi başardı. 5:41 kala Valencia, 9-6 üstün olan taraftı. Fakat ev sahibi ekip daha sonra Erick Green liderliğinde yakaladığı 8-0'lık seriyle 3:54 kala skoru 17-6'ya getirdi. Kalan bölümde hücumda hareketlenen temsilcimiz, Brock Motum'dan gelen basketlerle farkı azalttı ve çeyrek 19-13 Valencia üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci çeyreğin başında Van Rossom, Doornekamp ve Joan Sastre ile üst üste üçlük isabetleri bulan Valencia ilk 2 dakikalık bölüm sonunda 28-15'lik skoru yakaladı. Temsilcimiz ise rakibine Stimac ve McCollum'un sayılarıyla karşılık verince 6 dakika kala 7-0'lık Anadolu Efes serisi skoru 28-22'ye getirdi. Çeyreğin ilk beş dakikalık bölümü ise 33-24 Valencia üstünlüğü ile geçildi. Çeyreğin kalan bölümünde Stimac ve McCollum'u etkili kullanmayı sürdüren temsilcimiz 3:26 kala skoru 35-32'ye getirdi. İki oyuncusundan katkı almayı sürdüren temsilcimiz, devreyi 38-38 eşitlik ile bitirmeyi başardı.



Valencia Basket cephesinde Erick Green 13 sayıyla ilk yarıda takımının en skorer ismi oldu.



Temsilcimiz Anadolu Efes'te ise Vladimir Stimac, 12'si ikinci çeyrekte olmak üzere ilk yarıda 14 sayı üretti. Errick McCollum da 9'u ikinci çeyrekte olmak üzere ilk yarıyı 11 sayıyla tamamladı.



Valencia Basket'in pota altı oyuncuları Tibor Pleiss ve Bojan Dubljevic'in ilk yarı sonu itibariyle 3'er faulleri bulunuyor.



Temsilcimiz Anadolu Efes, McCollum'dan bulduğu basket ile üçüncü çeyreğin başında 38-40 öne geçmeyi başardı. Fakat çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü özellikle Joan Sastre'den gelen sayılarla 54-44 Valencia üstünlüğü ile geçildi. Çeyreğin bitimine 3 dakika kala ise Valencia 58-46 üstünlüğü yakaladı ve Perasovic'i mola almak durumunda bıraktı. Fakat moladan sonra Valencia, farkı arttırmaya devam etti ve bitime 2 dakika kala skor 63-46'ya geldi. Valencia Basket son 4 dakikada 12-2 seri yaparak çeyreği 66-48 önde tamamladı.



Üçüncü çeyrek 28-10 Valencia Basket lehine sonuçlandı.



Anadolu Efes, son çeyreğe etkili başlayan taraf oldu. Temsilcimiz periyoda 7-0'lık seriyle başladı. Pota altı oyuncuları Pleiss ve Will Thomas'tan gelen sayılarla oyunda dengeyi bulan Valencia, ilk 5 dakikalık bölümü 73-60'lık skorla önde tamamladı. 3:49 kala Erick Green'in basketiyle farkı 75-60'lık skorla 15 sayıya çıkaran Valencia, üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başardı ve maçtan 78-71'lik skorla galip ayrıldı.



Valencia Basket'te Erick Green ürettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Joan Sastre de 15 sayıyla çift hanelere çıkan diğer isim oldu.



Anadolu Efes'te ise Vladimir Stimac 22 sayıyla oynarken Errick McCollum 20 sayı, Edo Muric 11 sayı üretti.