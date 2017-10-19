Fenerbahçe, Milano'yu uzatmada yıktı!
THY EUROLEAGUE'DE son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, uzatmaya giden maçta deplasmanda Olimpia Milano'yu 92-86 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Mediolanum Forum'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-21 önde kapattı. 2'nci periyotta oyundan düşen sarı-lacivertliler, devreye 38-37 geride girdi. 3'üncü periyotta rakip potaya tam 27 sayı gönderen Fenerbahçe, son bölüme girilirken rakibine karşı 64-54'lük üstünlük kurdu. Son periyotta birçok kez fırsat gelmesine rağmen maçı koparamayan sarı-lacivertliler, son saniyelerde Vladimir Micov'un üçlüğüne engel olamadı ve 80-80'lik eşitlikle maç uzatmaya gitti.
Mücadelenin uzatma bölümünde ev sahibi ekibe karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, sahadan 92-86 galip ayrıldı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
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