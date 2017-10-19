 Fenerbahçe, Milano'yu uzatmada yıktı! – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe, Milano'yu uzatmada yıktı!

    Fenerbahçe, Milano'yu uzatmada yıktı!

    THY EUROLEAGUE'DE son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, uzatmaya giden maçta deplasmanda Olimpia Milano'yu 92-86 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

    THY Avrupa Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Olimpia Milano'yu 92-86 mağlup etti.

    Temsilcimiz Fenerbahçe, Mediolanum Forum'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-21 önde kapattı. 2'nci periyotta oyundan düşen sarı-lacivertliler, devreye 38-37 geride girdi. 3'üncü periyotta rakip potaya tam 27 sayı gönderen Fenerbahçe, son bölüme girilirken rakibine karşı 64-54'lük üstünlük kurdu. Son periyotta birçok kez fırsat gelmesine rağmen maçı koparamayan sarı-lacivertliler, son saniyelerde Vladimir Micov'un üçlüğüne engel olamadı ve 80-80'lik eşitlikle maç uzatmaya gitti.

    Mücadelenin uzatma bölümünde ev sahibi ekibe karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, sahadan 92-86 galip ayrıldı.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
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