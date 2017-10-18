 THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta

    THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla devam edecek.

    Türk temsilcileri ve 'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında, yarın ve 20 Ekim Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, yarın TSİ 21.45'te başlayacak maçta, İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a Mediolanum Forum'da konuk olacak. Anadolu Efes ise 20 Ekim Cuma günü İspanya'nın Valencia takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Pabellon Fuente De San Luis'te oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

    ?PROGRAM
    THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:
    21.05 Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya)

    21.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya)

    21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Fenerbahçe Doğuş

    22.00 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

    20 Ekim Cuma:
    20.00 Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)

    20.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Barcelona Lassa (İspanya)

    21.00 Olympiakos (Yunanistan) - Unicaja Malaga (İspanya)

    22.00 Valencia (İspanya) - Anadolu Efes

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:14
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