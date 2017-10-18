THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında, yarın ve 20 Ekim Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, yarın TSİ 21.45'te başlayacak maçta, İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a Mediolanum Forum'da konuk olacak. Anadolu Efes ise 20 Ekim Cuma günü İspanya'nın Valencia takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Pabellon Fuente De San Luis'te oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.



?PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.05 Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya)

21.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya)

21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Fenerbahçe Doğuş

22.00 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

20 Ekim Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)

20.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Barcelona Lassa (İspanya)

21.00 Olympiakos (Yunanistan) - Unicaja Malaga (İspanya)

22.00 Valencia (İspanya) - Anadolu Efes