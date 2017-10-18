THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında, yarın ve 20 Ekim Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, yarın TSİ 21.45'te başlayacak maçta, İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a Mediolanum Forum'da konuk olacak. Anadolu Efes ise 20 Ekim Cuma günü İspanya'nın Valencia takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Pabellon Fuente De San Luis'te oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
?PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
21.05 Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya)
21.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya)
21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Fenerbahçe Doğuş
22.00 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
20 Ekim Cuma:
20.00 Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)
20.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Barcelona Lassa (İspanya)
21.00 Olympiakos (Yunanistan) - Unicaja Malaga (İspanya)
22.00 Valencia (İspanya) - Anadolu Efes
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:14
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 26
Yorum
Cihan Servet Cetinin olmasi iyi oldu aslinda, defansa yardimi dokunur insaallah
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Fikret Orman'dan Cenk Tosun yanıtı
Toplam 14
Yorum
Cenk 50 milyon£ mu :D Ulan Burak Yılmaz zamanında C.Ronaldoyla gol krallıgı yarısına girdi. Ş.Liginde hatrik yaptı. Hiç kimse de 20-30 vermedi. Hayali bırakın!!
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Zaferin şifreleri
Toplam 20
Yorum
Alex sarı kanarya, hem hakemi hem de sizi Türk Telekom'un çimlerine gömecek.
THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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