 Fenerbahçe'de rakip Milan – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'de rakip Milan

    Fenerbahçe'de rakip Milan

    Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşı karşıya gelecek.

    Mediolanum Forum'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlacak. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında İspanya'nın Unicaja Malaga takımına 68-67 mağlup oldu. İtalya temsilcisi ise ilk müsabakasında CSKA Moskova'ya 93-84 yenildi.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de rakip Milan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.