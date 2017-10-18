Fenerbahçe'de rakip Milan
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşı karşıya gelecek.
Mediolanum Forum'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlacak. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında İspanya'nın Unicaja Malaga takımına 68-67 mağlup oldu. İtalya temsilcisi ise ilk müsabakasında CSKA Moskova'ya 93-84 yenildi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:01
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 26
Yorum
Cihan Servet Cetinin olmasi iyi oldu aslinda, defansa yardimi dokunur insaallah
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Fikret Orman'dan Cenk Tosun yanıtı
Toplam 14
Yorum
Cenk 50 milyon£ mu :D Ulan Burak Yılmaz zamanında C.Ronaldoyla gol krallıgı yarısına girdi. Ş.Liginde hatrik yaptı. Hiç kimse de 20-30 vermedi. Hayali bırakın!!
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Zaferin şifreleri
Toplam 20
Yorum
Alex sarı kanarya, hem hakemi hem de sizi Türk Telekom'un çimlerine gömecek.
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