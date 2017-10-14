Haftanın MVP'si Jackson

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Maccabi FOX'un deplasmanda Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i 88-71 mağlup ettiği maçta 41 verimlilik puanıyla oynayan Jackson, yeni sezonun ilk haftasında en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 27 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla tamamlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, 3 sayılık atışlarda 5'te 5, serbest atışlarda 5'te 4 ve iki sayılık atışlarda ise 8'de 4 isabetle oynadı.

Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldız basketbolcusu Luka Doncic, 32 verimlilik puanıyla en değerli oyuncu sıralamasında ikinci oldu. Sloven oyuncu, deplasmanda Anadolu Efes'e 88-74 üstünlük kurdukları müsabakada 27 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik performans sergiledi.

Barcelona Lassa'dan Kevin Seraphin ise 31 verimlilik puanıyla üçüncü sırayı aldı. Fransız oyuncu, sahalarında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını 98-71 yendikleri maçı 24 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.