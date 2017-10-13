Fenerbahçe İspanya'da mağlup
Geçen yılın THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, sezonun ilk maçında Unicaja Malaga deplasmanından yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga takımına 68-67 mağlup oldu.
Mücadeleye 6-0'lık seriyle başlayan Unicaja Malaga karşısında Fenerbahçe Doğuş çabuk toplarlandı ve 5. dakikada 8-8 eşitlikle geçildi. Rakibine 4 ile 7. dakikalar arasında sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, 7. dakikada 13-8 üstünlük kurdu. Kalan bölümde Fenerbahçe Doğuş skor üstünlüğünü koruyamasa da ilk çeyrek 20-20 berabere bitti.
İkinci periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikanın başında 29-20 üstünlük kurdu. Karşılaşmanın 16. dakikasında farkı çift hanelere taşıyan (24-34) sarı-lacivertli ekip, devre arasına da 41-36 önde girdi.
Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken 25. dakika Fenerbahçe Doğuş'un 52-43 üstünlüğüyle geride kaldı. Yakaladığı skor avantajını koruyan sarı-lacivertliler, 3. çeyreği 57-50 önde tamamladı.
Son periyota 10-0'lık seriyle başlayan İspanyol ekibi, 33. dakikada 60-57 öne geçti. Fenerbahçe Doğuş'un basit top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi takım, 38. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 68-60. Rakibine 7-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş bitime 33 saniye kala farkı 1 sayıya (68-67) indirdi. Sarı-lacivertli ekip, Sloukas ile son hücümdan yararlanamadı ve Unicaja Malaga, sahadan 68-67 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Doğuş'ta 15 sayı kaydeden Sloukas, maçın en skorer oyuncusu oldu. Unicaja Malaga'da ise Shermadini'nin 12 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 19 Ekim Perşembe günü İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşılaşacak.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:08
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
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fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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Toplam 3
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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