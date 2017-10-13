Fenerbahçe İspanya'da mağlup

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga takımına 68-67 mağlup oldu.

Mücadeleye 6-0'lık seriyle başlayan Unicaja Malaga karşısında Fenerbahçe Doğuş çabuk toplarlandı ve 5. dakikada 8-8 eşitlikle geçildi. Rakibine 4 ile 7. dakikalar arasında sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, 7. dakikada 13-8 üstünlük kurdu. Kalan bölümde Fenerbahçe Doğuş skor üstünlüğünü koruyamasa da ilk çeyrek 20-20 berabere bitti.

İkinci periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikanın başında 29-20 üstünlük kurdu. Karşılaşmanın 16. dakikasında farkı çift hanelere taşıyan (24-34) sarı-lacivertli ekip, devre arasına da 41-36 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken 25. dakika Fenerbahçe Doğuş'un 52-43 üstünlüğüyle geride kaldı. Yakaladığı skor avantajını koruyan sarı-lacivertliler, 3. çeyreği 57-50 önde tamamladı.

Son periyota 10-0'lık seriyle başlayan İspanyol ekibi, 33. dakikada 60-57 öne geçti. Fenerbahçe Doğuş'un basit top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi takım, 38. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 68-60. Rakibine 7-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş bitime 33 saniye kala farkı 1 sayıya (68-67) indirdi. Sarı-lacivertli ekip, Sloukas ile son hücümdan yararlanamadı ve Unicaja Malaga, sahadan 68-67 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta 15 sayı kaydeden Sloukas, maçın en skorer oyuncusu oldu. Unicaja Malaga'da ise Shermadini'nin 12 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 19 Ekim Perşembe günü İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşılaşacak.