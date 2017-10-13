 Anadolu Efes yenilgiyle başladı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Anadolu Efes yenilgiyle başladı

    Anadolu Efes yenilgiyle başladı

    Anadolu Efes, THY Euroleague'in yeni sezondaki ilk maçında Real Madrid'e kendi sahasında 74-88 yenildi.

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı ilk maçta kendi sahasında Real Madrid'e 88-74 mağlup oldu.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf Real Madrid oldu. 28-19'luk periyot skoruyla, 2'nci periyota avantajlı giren İspanya temsilcisi, farkı korudu ve devreye 9 sayı önde girdi: 36-45.

    2'nci yarıya tempolu başlayan Anadolu Efes, 20-17'lik periyot skoruyla farkı indirdi ve son periyot öncesi galibiyet umutlarını artırdı: 56-62. Son periyotta üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Real Madrid, 26-18'lik periyot skoruyla sahadan 88-74 galip ayrıldı.

    Mücadelenin en skorer ismi attığı 27 sayıyla Real Madridli Luka Doncic olurken, Anadolu Efesli Errick McCollum 26 sayı kaydetti.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anadolu Efes yenilgiyle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.