Anadolu Efes yenilgiyle başladı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı ilk maçta kendi sahasında Real Madrid'e 88-74 mağlup oldu.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf Real Madrid oldu. 28-19'luk periyot skoruyla, 2'nci periyota avantajlı giren İspanya temsilcisi, farkı korudu ve devreye 9 sayı önde girdi: 36-45.



2'nci yarıya tempolu başlayan Anadolu Efes, 20-17'lik periyot skoruyla farkı indirdi ve son periyot öncesi galibiyet umutlarını artırdı: 56-62. Son periyotta üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Real Madrid, 26-18'lik periyot skoruyla sahadan 88-74 galip ayrıldı.



Mücadelenin en skorer ismi attığı 27 sayıyla Real Madridli Luka Doncic olurken, Anadolu Efesli Errick McCollum 26 sayı kaydetti.