 Unicaja Malaga - Fenerbahçe Doğuş (CANLI) – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Unicaja Malaga - Fenerbahçe Doğuş (CANLI)

    Unicaja Malaga - Fenerbahçe Doğuş (CANLI)

    Geçen yılın THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, Unicaja Malaga deplasmanına konuk olyor.

    Basketbol TH Y Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, 2017-2018'i İspanya'da açtı. Sarı-lacivertli ekip, bu kulvarda sezonun ilk müsabakasını bugün Unicaja Malaga deplasmanında oynuyor. Malaga kentindeki saat 22.00'da başlayan ve Jose Maria Martin Carpena Salonu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 3'ten ekranlara geliyor.

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    Avrupa'da 438. maçı
    F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, Malaga maçıyla Avrupa'da 438. sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 437 karşılaşmada 242 galibiyet aldı, 195 yenilgi yaşadı. Kanarya, tarihindeki ilk Avrupa maçını 1959-60 sezonunda Bulgar ekibi kademik'e karşı oynayıp kaybetti.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:02
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