Unicaja Malaga - Fenerbahçe Doğuş (CANLI)
Geçen yılın THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, Unicaja Malaga deplasmanına konuk olyor.
Basketbol TH Y Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, 2017-2018'i İspanya'da açtı. Sarı-lacivertli ekip, bu kulvarda sezonun ilk müsabakasını bugün Unicaja Malaga deplasmanında oynuyor. Malaga kentindeki saat 22.00'da başlayan ve Jose Maria Martin Carpena Salonu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 3'ten ekranlara geliyor.
UNICAJA MALAGA - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI SKORUNU TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa'da 438. maçı
F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, Malaga maçıyla Avrupa'da 438. sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 437 karşılaşmada 242 galibiyet aldı, 195 yenilgi yaşadı. Kanarya, tarihindeki ilk Avrupa maçını 1959-60 sezonunda Bulgar ekibi kademik'e karşı oynayıp kaybetti.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:02
-
İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 2
Yorum
Akham Ersun un son maci...
-
G.Saray'ın Yankaya ile 18. maçı
Toplam 16
Yorum
emo bu hakem bizi kaç kere yaktı haberin varmı senin
-
Cimbom'a bir 'Ciğerci' daha geliyor!
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ bütün kasap kedilerini toplayın faydalı olacaktır !
Unicaja Malaga - Fenerbahçe Doğuş (CANLI) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.