Unicaja Malaga - Fenerbahçe Doğuş (CANLI)

Basketbol TH Y Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, 2017-2018'i İspanya'da açtı. Sarı-lacivertli ekip, bu kulvarda sezonun ilk müsabakasını bugün Unicaja Malaga deplasmanında oynuyor. Malaga kentindeki saat 22.00'da başlayan ve Jose Maria Martin Carpena Salonu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 3'ten ekranlara geliyor.



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Avrupa'da 438. maçı

F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, Malaga maçıyla Avrupa'da 438. sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 437 karşılaşmada 242 galibiyet aldı, 195 yenilgi yaşadı. Kanarya, tarihindeki ilk Avrupa maçını 1959-60 sezonunda Bulgar ekibi kademik'e karşı oynayıp kaybetti.