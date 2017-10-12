Fenerbahçe İspanya'da mağlup
Geçen yılın THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, sezonun ilk maçında Unicaja Malaga deplasmanından yenilgiyle ayrıldı.
THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, 2017-2018'i İspanya'da açtı. Sarı-lacivertli ekip, bu kulvarda sezonun ilk müsabakasını Unicaja Malaga deplasmanında oynadı.
Sarı Lacivertliler, İspanyol ekibine 68-67 mağlup oldu.
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- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:38
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