Fenerbahçe İspanya'da mağlup

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, 2017-2018'i İspanya'da açtı. Sarı-lacivertli ekip, bu kulvarda sezonun ilk müsabakasını Unicaja Malaga deplasmanında oynadı.



Sarı Lacivertliler, İspanyol ekibine 68-67 mağlup oldu.



Ayrıntılar az sonra...