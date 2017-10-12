 Fenerbahçe İspanya'da mağlup – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe İspanya'da mağlup

    Fenerbahçe İspanya'da mağlup

    Geçen yılın THY Avrupa Ligi şampiyonu , sezonun ilk maçında Unicaja Malaga deplasmanından yenilgiyle ayrıldı.

    THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan , 2017-2018'i İspanya'da açtı. Sarı-lacivertli ekip, bu kulvarda sezonun ilk müsabakasını Unicaja Malaga deplasmanında oynadı.

    Sarı Lacivertliler, İspanyol ekibine 68-67 mağlup oldu.

    Ayrıntılar az sonra...

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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