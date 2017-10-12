Anadolu Efes yenilgiyle başladı
Anadolu Efes, THY Euroleague'in yeni sezondaki ilk maçında Real Madrid'e kendi sahasında 74-88 yenildi.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı ilk maçta kendi sahasında Real Madrid'e 88-74 mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf Real Madrid oldu. 28-19'luk periyot skoruyla, 2'nci periyota avantajlı giren İspanya temsilcisi, farkı korudu ve devreye 9 sayı önde girdi: 36-45.
2'nci yarıya tempolu başlayan Anadolu Efes, 20-17'lik periyot skoruyla farkı indirdi ve son periyot öncesi galibiyet umutlarını artırdı: 56-62. Son periyotta üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Real Madrid, 26-18'lik periyot skoruyla sahadan 88-74 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 27 sayıyla Real Madridli Luka Doncic olurken, Anadolu Efesli Errick McCollum 26 sayı kaydetti.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:02
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