Anadolu Efes - Real Madrid (CANLI)

THY Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz yıl ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Anadolu Efes, bu sezonki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Gruplara iyi bir başlangıç yapmak isteyen temsilcimiz bu maçı kazanmak istiyor. Peki Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?



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Anadolu Efes - Real Madrid arasında saat 20:00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayınlanıyor.



ANADOLU EFES'İN RAKİBİ REAL MADRİD

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, heyecanlı olduklarını kaydetti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın yapılacak maçla ilgili açıklamalarda bulunan Hırvat başantrenör, "THY Avrupa Ligi başlıyor ve eminim herkes çok heyecanlı. Son 3-4 sezondur kadrosunu büyük ölçüde koruyan güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Biliyoruz ki, maçın içinde kalmak için rakibimizin hızlı hücumlarını durdurmalıyız, hücum ribauntlarını engellemeliyiz ve iyi savunma yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı ekibin kaptanı Doğuş Balbay ise, "Çok güçlü bir rakibe karşı evimizde Euroleague sezonunu açıyoruz. Bazı şanssız sakatlıklarımızın olmasına rağmen kendi seyircimizin önünde en iyi performansımızı gösterip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

THY AVRUPA LİGİ'NDE 107 TRANSFER

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunda mücadele edecek takımlar, transferde hareketli günler geçirdi.

Organizasyonun internet sitesindeki son verilere göre, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında boy gösterecek 16 takım, toplam 107 transfere imza attı.

Kupada yeni sezon öncesi en fazla transferi İsrail ekibi Maccabi FOX yaparken, kadrosunda en az değişikliğe giden takım ise İspanyol temsilcisi Real Madrid oldu.

Geride kalan sezonda THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarı elde eden Fenerbahçe Doğuş, 5 oyuncu transfer etti. Ligde bu sezon mücadele edecek diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise kadrosuna 8 oyuncu kattı.