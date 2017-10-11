 Fenerbahçe Doğuş, sezonu İspanya'da açacak – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    , sezonu İspanya'da açacak

    Fenerbahçe Doğuş, sezonu İspanya'da açacak

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan , 2017-2018'i İspanya'da açacak.

    Sarı-lacivertli ekip, bu kulvarda sezonun ilk müsabakasını yarın Unicaja Malaga deplasmanında oynayacak.

    Son şampiyon unvanıyla salona çıkacak , Unicaja Malaga deplasmanından galibiyetle dönmek için mücadele verecek.

    Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:44
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