Fenerbahçe Doğuş, sezonu İspanya'da açacak
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, 2017-2018'i İspanya'da açacak.
Sarı-lacivertli ekip, bu kulvarda sezonun ilk müsabakasını yarın Unicaja Malaga deplasmanında oynayacak.
Son şampiyon unvanıyla salona çıkacak Fenerbahçe Doğuş, Unicaja Malaga deplasmanından galibiyetle dönmek için mücadele verecek.
Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:44
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''TÜRK FUTBOL TARİHİNİN 1 NUMARASI''
Toplam 7
Yorum
seda barcanin metafizik varlina gitme konuscam dedim,gitmedi size destek oldum ardayi alin dedim,tmmi dedim 3 güne kadar basinda görcem dedim ok
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Oğuzhan el yaktı
Toplam 6
Yorum
bjk bjk bjk oguzhan'a kim teklif veriyorsa hemen satın kurtulun beş para etmez oğuzhan şişirilmeye çalışılan kocaman bir balondur..
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''TÜRK FUTBOL TARİHİNİN 1 NUMARASI''
Toplam 7
Yorum
seda ardayi ben parlattim 2008 avr,sam,sinda barca juveyle oynadinda barcaya destek oldum juve benle oynar dedim,cl de barca kupayi kaldirmadan
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