Avrupa Ligi'nin en başarılı Türk takımı Fenerbahçe
Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Türk takımları arasında tek şampiyonluk sevincini Fenerbahçe yaşadı.
THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan sarı-lacivertliler, Türk basketbol tarihine adını yazdırdı.
Son üç sezondur Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, iki yıldır da finale çıkmayı başardı. Geçen sezon İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanyol temsilcisi Real Madrid'i geçen sarı-lacivertliler, finalde de Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.
Sarı-lacivertliler, bu sezon Fenerbahçe Doğuş olarak yer alacağı organizasyonda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
ANADOLU EFES İKİ KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE YER ALDI
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak bir başka Türk takımı Anadolu Efes, bu organizasyonda 2 kez Dörtlü Final'e kaldı.
O zaman Efes Pilsen adıyla mücadele eden lacivert-beyazlılar, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Dörtlü Final oynadı. Lacivert-beyazlılar 2000 yılında Selanik'te düzenlenen organizasyonda finale kalamamasına rağmen 3. oldu. İstanbul temsilcisi bir sonraki sezon ise FIBA'nın düzenlediği Suprolig'de Dörtlü Final'de yer alıp yine üçüncülük kürsüsüne çıktı.
TÜRKİYE ADINA 14 TAKIM
Türkiye, 1958 yılında başlayan kupada bugüne dek 14 takımla temsil edildi.
Türkiye'yi en fazla 27 defayla Anadolu Efes (Efes Pilsen) temsil etme hakkı kazandı. Anadolu Efes'i 15 defayla Fenerbahçe, 12 kez Galatasaray takip etti. Ülker 11, Eczacıbaşı 8, İstanbul Teknik Üniversitesi 5, Darüşşafaka 4, Beşiktaş 2, Karşıyaka 2, Türk Telekom, TOFAŞ, Muhafızgücü, Altınordu ve Modaspor ise birer kez Türkiye adına kupada yer aldı.
İLK MAÇ MODASPOR'UN
Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda Türkiye'yi ilk temsil eden takım Modaspor oldu.
Modaspor, 1958 yılında FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Modaspor, Yugoslavya ekibi ASK Olimpija'ya iki maçta da (67-74 ve 45-86) yenilerek elenmişti.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:29
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TFF’den duyuru: Lucescu gitmiyor!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Yücesoy Lucescu kalması Türkiye için hayırlı olur,Tayfur ile olmaz,Aykut Kocaman Daumun mezarını kazdı gönderdi Şimdi Yardımcılar mezarcı oldular.
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CENGİZ ÜNDER'E İLK TEKLİF YAPILDI
Toplam 9
Yorum
murat as süper olur solda rodriguesle rekabet eder rekabet olmazsa olmaz sneijder ve selçuğu zorlayan olmadı ne hale geldiler!
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Finlandiya maçı sonrası Lucescu'dan şok hareket!
Toplam 3
Yorum
Fatih Çalışkan Lucescu Mucizelere kalmış Dünya kupasına katılma şansımızı lehimize çevirebilirmiydi Asla çeviremezdi Hiç Bir hoca çeviremezdi,Suçlu Terim.
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