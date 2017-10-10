AVRUPA LİGİ'NİN KRALI OBRADOVİC!

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 23. sezonuna başlayacak.

Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atan Obradovic, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasını ilk kez Partizan'la kazandı.

Tecrübesiyle ligdeki diğer 15 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevincini 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı.

Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Henüz 31 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı elde eden Obradovic'in takımı, İstanbul'daki Dörtlü Final'in finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı elde etti.

Tecrübeli başantrenör, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda Dörtlü Finaller sonucunda finalde Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek zafere ulaştı.

Sırp çalıştırıcı, efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp, 5 Avrupa şampiyonluğuna imza attı..

Obradovic, başarılarına Fenerbahçe'nin başında da devam etti. Fenerbahçe'yi üst üste 3 kez Dörtlü Final'e taşıyan tecrübeli başantrenör, sarı-lacivertlileri geçen sezon ise Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi.

Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) kazanan ilk başantrenör oldu.



OBRADOVİC, DİĞER 15 ANTRENÖRE FARK ATTI

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe hariç diğer 15 başantrenörün tecrübesi, Zeljko Obradovic'in yanına bile yaklaşamadı.

Diğer 15 başantrenör toplamda 4 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanırken, bu rakam Obradovic'in şampiyonluk sayısının yarısı bile etmedi.

Bu sezon, ligde 9 Avrupa Ligi şampiyonluğu başarısıyla zirvede olan Obradovic'i birer kupayla Xavi Pascual (Panathinaikos Superfoods), Georgios Bartzokas (Khimki), Dimitris Itoudis (CSKA Moskova) ve Pablo Laso (Real Madrid) takip ediyor.

Ligde 23. sezonuna başlayacak Obradovic'i bu istatistikte ise 11. sezonunu geçirecek Panathinaikos Superfoods'un başantrenörü Pascual izledi.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları ve yaşları şöyle:

İsim Takım Yaş Sezon Şampiyonluk Zeljko Obadovic Fenerbahçe 57 22 8 Xavi Pascual Panathinaikos Superfoods 45 10 1 Pablo Laso Real Madrid 50 6 1 Georgios Bartzokas Khimki 52 5 1 Dimitris Itoudis CSKA Moskova 47 3 1 Neven Spahija Maccabi FOX 55 8 - Velimir Perasovic Anadolu Efes 52 8 - Joan Plaza Unicaja Malaga 54 6 - Simone Pianigiani AX Armani Exchange Olimpia Milan 48 6 Ioannis Sfairopoulos Olympiakos 50 3 - Andrea Trinchieri Brose Bamberg 49 2 - Sito Alonso Barcelona Lassa 41 2 - Sarunas Jasikevicius Zalgiris Kaunas 41 2 - Txus Vidorreta Valencia 41 - - Pablo Prigioni Baskonia Vitoria Gasteiz 40 - Dusan Alimpijevic Kızılyıldız 31 -



22 SEZONDA 500 MAÇ

Obradovic, 22 sezon mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde bugüne dek 5 ayrı takımla 500 maça çıktı.

Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos'la bu kulvarda mücadele eden Orbadovic, 500 maçın 352'sini kazanırken 148 yenilgi aldı.



FENERBAHÇE DOĞUŞ'LA 117 MAÇ

Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin başında 117 maçta görev yaptı.

Fenerbahçe Doğuş, Obradovic yönetiminde çıktığı 117 THY Avrupa Ligi maçında 82 galibiyet elde ederken, 35 kez de rakiplerine yenildi.



SADECE İKİ KEZ FİNAL KAYBETTİ

Obradovic, Avrupa Ligi'nde yer aldığı 11 finalin sadece ikisini kaybetti.

Toplam 16 kez yer aldığı Dörtlü Final'de 11 kez finale çıkma başarısı gösteren Obradovic, sadece 2001 yılında Maccabi Tel Aviv'e, 2016 yılında da CSKA Moskova'ya kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı.

Başantrenör Zelkjo Obradovic'in kariyerinde Avrupa Ligi'ndeki final maçları şöyle:

Yıl Düzenlenen şehir Çalıştırdığı takım Rakip Skor 1992 İstanbul Partizan Badalona 71-70 1994 Tel Aviv Badalona Olympiakos 59-57 1995 Zaragoza Real Madrid Olympiakos 73-61 2000 Selanik Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 73-67 2001 Paris Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 67-81 2002 Bologna Panathinaikos Virtus Bologna 89-83 2007 Atina Panathinaikos CSKA Moskova 93-91 2009 Berlin Panathinaikos CSKA Moskova 73-71 2011 Barcelona Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 78-70 2016 Berlin Fenerbahçe CSKA Moskova 96-101 2017 İstanbul Fenerbahçe Olympaikos 80-64



LİGİN EN YAŞLISI OBRADOVİC, EN GENCİ ALİMPİJEVİC

Obradovic, aynı zamanda bu sezon THY Avrupa Ligi'nin en yaşlı başantrenörü olacak.

Sarı-lacivertlilerin 57 yaşındaki başantrenörü, tecrübesiyle diğer meslektaşlarının önünde bulunuyor.

Ligin en genç başantrenörü ise 31 yaşındaki Dusan Alimpijevic olacak. Sırp başantrenör, Kızılyıldız'ın başında ilk THY Avrupa Ligi sınavını bu sezon verecek. Kızılyıldız'ın oyuncuları Pero Antic (35), Taylor Rochestie (32) ve Milko Bjelica (33), başantrenörleri Alimpijevic'ten daha yaşlı olarak ligde mücadele edecek.