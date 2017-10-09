REKOR REAL MADRİD'DE!

Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ya da Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanyol ekip, 9 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Real Madrid, ilki 1958 yılında düzenlenen kupada, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980 ve 1995 yıllarındaki şampiyonlukların ardından, 2014-2015 sezonunda 20 yıllık kupa hasretine son vererek 9. kez mutlu sona ulaştı.



CSKA MOSKOVA İKİNCİ SIRADA

2015-2016 sezonunda Berlin'de yapılan Dörtlü Final'de Fenerbahçe'yi uzatma sonunda 101-96 yenerek şampiyonluğa ulaşan Rus temsilcisi CSKA Moskova, 7 şampiyonlukla ikinci sıraya yer alıyor.

CSKA Moskova 13 kez final oynadığı Avrupa Ligi'nde; 1961, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Rus ekibi, 2015-2016 sezonunda Berlin'de finalde Fenerbahçe'yi yenerek, 7. şampiyonluğunu elde etmişti.



MACCABİ VE PANATHİNAİKOS'UN ALTIŞAR ŞAMPİYONLUĞU VAR

CSKA Moskova'yı altışar şampiyonlukla İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları takip ediyor.

Ligde 15 kez final oynayan Maccabi Tel Aviv, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında zirvede yer aldı.

Kupada 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

İtalya'nın Varese takımı da 5 kez kupanın sahibi oldu.



SON ŞAMPİYON FENERBAHÇE

THY Avrupa Ligi'nde son şampiyonluğu Fenerbahçe elde etti.

Ligde son 3 sezondur final-four oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda 4. sırada yer almıştı.

Sırp başantrenör Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımına uzatmalar sonucunda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2. sırada kalmıştı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ise Yunanistan'ın Olympiakos ekibini İstanbul'da yapılan finalde 80-64 mağlup ederek mutlu sona ulaşmış ve kupanın sahibi olmuştu.



2001'DE İKİ KUPA DÜZENLENDİ

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 takımla Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.



1988'DE DÖRTLÜ FİNAL SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.

İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.



KUPANIN ŞAMPİYONLARI, FİNALİSTLERİ VE SONUÇLAR

Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle: