REKOR REAL MADRİD'DE!
Basketbolda 12 Ekim Perşembe günü başlayacak THY Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu öncesinde, İspanya temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.
Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ya da Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanyol ekip, 9 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.
Real Madrid, ilki 1958 yılında düzenlenen kupada, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980 ve 1995 yıllarındaki şampiyonlukların ardından, 2014-2015 sezonunda 20 yıllık kupa hasretine son vererek 9. kez mutlu sona ulaştı.
CSKA MOSKOVA İKİNCİ SIRADA
2015-2016 sezonunda Berlin'de yapılan Dörtlü Final'de Fenerbahçe'yi uzatma sonunda 101-96 yenerek şampiyonluğa ulaşan Rus temsilcisi CSKA Moskova, 7 şampiyonlukla ikinci sıraya yer alıyor.
CSKA Moskova 13 kez final oynadığı Avrupa Ligi'nde; 1961, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşadı.
Rus ekibi, 2015-2016 sezonunda Berlin'de finalde Fenerbahçe'yi yenerek, 7. şampiyonluğunu elde etmişti.
MACCABİ VE PANATHİNAİKOS'UN ALTIŞAR ŞAMPİYONLUĞU VAR
CSKA Moskova'yı altışar şampiyonlukla İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları takip ediyor.
Ligde 15 kez final oynayan Maccabi Tel Aviv, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında zirvede yer aldı.
Kupada 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü.
İtalya'nın Varese takımı da 5 kez kupanın sahibi oldu.
SON ŞAMPİYON FENERBAHÇE
THY Avrupa Ligi'nde son şampiyonluğu Fenerbahçe elde etti.
Ligde son 3 sezondur final-four oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda 4. sırada yer almıştı.
Sırp başantrenör Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımına uzatmalar sonucunda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2. sırada kalmıştı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ise Yunanistan'ın Olympiakos ekibini İstanbul'da yapılan finalde 80-64 mağlup ederek mutlu sona ulaşmış ve kupanın sahibi olmuştu.
2001'DE İKİ KUPA DÜZENLENDİ
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.
FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 takımla Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.
1988'DE DÖRTLÜ FİNAL SİSTEMİNE GEÇİLDİ
Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.
İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.
KUPANIN ŞAMPİYONLARI, FİNALİSTLERİ VE SONUÇLAR
Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
|Yıl
|Yer
|Final
|Sonuç
|1958
|Riga/Sofya
|ASK RİGA-Akademik Sofya
|86-81 / 84-71
|1959
|Riga/Sofya
|ASK RİGA-Akademik Sofya
|79-58 / 69-67
|1960
|Tiflis/Riga
|ASK RİGA-Dinamo Tiflis
|61-51 / 69-62
|1961
|Riga/Moskova
|CSKA MOSKOVA-ASK Riga
|61-66 / 87-62
|1962
|Cenevre
|DİNAMO TİFLİS-Real Madrid
|90-83
|1963
|Madrid/Moskova
|CSKA MOSKOVA-Real Madrid
|69-86 / 99-80
|1964
|Brno/Madrid
|REAL MADRİD-Spartak Brno
|99-110 / 84-64
|1965
|Moskova/Madrid
|REAL MADRİD-CSKA Moskova
|81-88 / 76-62
|1966
|Bologna
|SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag
|77-72
|1967
|Madrid
|REAL MADRİD-Simmenthal Milano
|91-83
|1968
|Lyon
|REAL MADRİD-Spartak Brno
|98-95
|1969
|Barcelona
|CSKA MOSKOVA-Real Madrid
|103-99
|1970
|Saraybosna
|IGNİS VARESE-CSKA Moskova
|79-74
|1971
|Antwerp
|CSKA MOSKOVA-Ignis Varese
|67-53
|1972
|Tel Aviv
|IGNİS VARESE-Jugoplastica Split
|70-69
|1973
|Liege
|IGNİS VARESE-CSKA Moskova
|71-66
|1974
|Nantes
|REAL MADRİD-Ignis Varese
|84-82
|1975
|Antwerp
|IGNİS VARESE-Real Madrid
|79-66
|1976
|Cenevre
|M. VARESE-Real Madrid
|81-74
|1977
|Belgrad
|MACCABİ TEL AVİV-M.girgi Varese
|78-77
|1978
|Münih
|REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese
|75-67
|1979
|Grenoble
|BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese
|96-93
|1980
|Berlin
|REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv
|89-85
|1981
|Strasbourg
|MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna
|80-79
|1982
|Köln
|SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv
|86-80
|1983
|Grenoble
|FORD CANTU-Billy Milano
|69-68
|1984
|Cenevre
|BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona
|79-73
|1985
|Atina
|CİBONA ZAGREB-Real Madrid
|87-78
|1986
|Budapeşte
|CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas
|94-82
|1987
|Lozan
|TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv
|71-69
|1988
|Gent
|PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv
|90-84
|1989
|Münih
|JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv
|75-69
|1990
|Zaragosa
|JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona
|72-67
|1991
|Paris
|POP 84 SPLİT-FC Barcelona
|70-65
|1992
|İstanbul
|PARTİZAN-Joventut Badalona
|71-70
|1993
|Atina
|CSP LİMOGES-Benetton Treviso
|59-55
|1994
|Tel Aviv
|JOVENTUT BADALONA-Olympiakos
|59-57
|1995
|Zaragosa
|REAL MADRİD-Olympiakos
|73-61
|1996
|Paris
|PANATHİNAİKOS-FC Barcelona
|67-66
|1997
|Roma
|OLYMPİAKOS-FC Barcelona
|73-58
|1998
|Barcelona
|KİNDER BOLOGNA-AEK Atina
|58-44
|1999
|Münih
|ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna
|82-74
|2000
|Selanik
|PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
|73-67
|2001
|Paris(Suprolig)
|MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos
|81-67
|2001
|Bologna/Vitoria
|KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica
|65-78,94-73,80-60,79-96,82-74
|2002
|Bologna
|PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna
|89-83
|2003
|Barcelona
|FC BARCELONA-Benetton Treviso
|76-65
|2004
|Tel Aviv
|MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna
|118-74
|2005
|Moskova
|MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica
|90-78
|2006
|Prag
|CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
|73-69
|2007
|Atina
|PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
|93-91
|2008
|Madrid
|CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
|91-77
|2009
|Berlin
|PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
|73-71
|2010
|Paris
|BARCELONA-Olympiakos
|86-68
|2011
|Barcelona
|PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
|78-70
|2012
|İstanbul
|OLYMPİAKOS-CSKA Moskova
|62-61
|2013
|Londra
|OLYMPİAKOS-Real Madrid
|100-88
|2014
|Milano
|MACCABİ ELECTRA-Real Madrid
|98-86
|2015
|Madrid
|REAL MADRİD-Olympiakos
|78-59
|2016
|Berlin
|CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe
|101-96
|2017
|İstanbul
|FENERBAHÇE-Olympiakos
|80-64
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:33
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YİNE YENİDEN ABOUBAKAR
Toplam 12
Yorum
net o dediğin önceden olurdu ama şimdi adam kendini gösterdi portoda gollerine devam ediyor şimdi tanındı imzalamaz
-
'Güneş' enerjisi
Toplam 1
Yorum
Nirvana Canerde form düşüklüğü var . Kimse farkında değil .
-
Tudor'a milli teklif
Toplam 2
Yorum
***** TUDORU Elden kaçırmadan 3 1 sözleşme yapılmalı. böyle başarılı takımı toplamış 0 dan yaratmış takıma ruh katmış adamı rahat bırakmazlar...
REKOR REAL MADRİD'DE! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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