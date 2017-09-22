 Federasyon başkanlarından Avrupa Ligi'ne değişiklik talebi – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Federasyon başkanlarından Avrupa Ligi'ne değişiklik talebi

    Federasyon başkanlarından Avrupa Ligi'ne değişiklik talebi

    Türkiye, Yunanistan, İtalya, Almanya, Rusya ve İspanya'nın basketbol federasyonları, THY Avrupa Ligi takviminin FIBA 2019 Dünya Kupası Eleme maçları ile aynı ana denk gelmesi nedeniyle Avrupa Ligi yönetiminden program değişikliği yapılmasını istedi

    Türkiye, Yunanistan, İtalya, Almanya, Rusya ve İspanya'nın basketbol federasyonları, THY Avrupa Ligi takviminin FIBA 2019 Dünya Kupası Eleme maçları ile aynı ana denk gelmesi nedeniyle Avrupa Ligi yönetiminden program değişikliği yapılmasını talep etti.

    FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'ndeki 16 takımın 13'ünün bağlı bulunduğu 6 ülkenin federasyon başkanlarının İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiği bildirildi.

    Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da yer aldığı toplantıda, Avrupa Ligi yönetiminden takvim değişikliği yapılması istendi.

    FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde kasım ayının son haftası ile Şubat 2018'deki maç takvimi, THY Avrupa Ligi'nin 9. ve 23. haftasının programlarıyla çakışıyor.

    Federasyon başkanları, THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek oyuncularının milli takımlarında oynayabilmesi için Avrupa Ligi yönetiminden fikstürünü bir kez daha gözden geçirmesi talebinde bulundu.


    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:29
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