‘Yılın Koçu’ yine Zeljko Obradovic
Basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic, Turkish Airlines Euroleague'de "Alexander Gomelsky Yılın Koçu" ödülüne layık görüldü. Daha önce 2007 ve 2011 yıllarında Panathinaikos ile bu onura erişen Sırp hoca, bu ödülü üçüncü kez kazanan ilk koç olarak da tarihe geçti. Takımın Genel Menajeri Maurizio Gherardini de geçtiğimiz günlerde Euroleague'de yılın yöneticisi seçilmişti.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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