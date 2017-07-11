 ‘Yılın Koçu’ yine Zeljko Obradovic – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    ‘Yılın Koçu’ yine

    ‘Yılın Koçu’ yine Zeljko Obradovic
    Basketbol takımının başantrenörü , Turkish Airlines Euroleague'de "Alexander Gomelsky Yılın Koçu" ödülüne layık görüldü. Daha önce 2007 ve 2011 yıllarında Panathinaikos ile bu onura erişen Sırp hoca, bu ödülü üçüncü kez kazanan ilk koç olarak da tarihe geçti. Takımın Genel Menajeri Maurizio Gherardini de geçtiğimiz günlerde Euroleague'de yılın yöneticisi seçilmişti.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
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