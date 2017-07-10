En iyisi Obradovic

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Turkish Airlines Euroleague'de "Alexander Gomelsky Yılın Koçu" ödülüne layık görüldü.

Zeljko Obradovic, yeni adıyla Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague şampiyonluğuna ulaştığı ve ülke basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdığı sezonda, kariyerinin dokuzuncu Euroleague kupasına ulaşmış oldu. Obradovic, bu büyük başarının ardından Euroleague koçları tarafından yapılan oylama sonucunda Alexander Gomelsky Yılın Koçu ödülünü almaya hak kazandı. Bilindiği üzere Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini de 2016-2017 sezonu için "Euroleague'de Yılın Yöneticisi" seçilmişti.

Zeljko Obradovic yönetiminde Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla noktaladı. Normal sezonu 18 galibiyet ile 5. sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, Play-off'ta Panathinaikos Superfoods'u saha dezavantajına rağmen 3-0 ile geçti. Sarı-Lacivertli takım Euroleague tarihinde saha dezavantajına rağmen Play-off serisini 3-0 ile geçen ilk takım oldu. Fenerbahçe Final Four'un ilk maçında Real Madrid'i 84-75, finalde de Olimpiakos'u 80-64 geçerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Obradovic yönetimindeki takım aynı zamanda Türkiye Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

Zeljko Obradovic, bu ödülü üçüncü kez kazanan ilk koç olarak da tarihe geçiyor. Başarılı antrenör bu ödülü daha önce 2007 ve 2011 yıllarında Panathinaikos ile kazanmıştı.

Alexander Gomelsky Yılın Koçu oylamasında Zeljko Obradovic'i ikinci sırada Ioannis Sfairopoulos (Olimpiakos) ve üçüncü sırayı paylaşan Sito Alonso (Baskonia) ile Sarunas Jasikevicius (Zalgiris Kaunas) takip etti.

Zeljko Obradovic, kariyerinde kazandığı dokuz Euroleague şampiyonluğuyla birlikte, 1958 yılında bu yana Avrupa basketbol tarihinde tüm koç ve oyunculardan daha fazla Avrupa kupası kazanmış oldu. Obradovic, Fenerbahçe'nin yanı sıra Partizan, Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos takımlarına da bu mutluluğu yaşatmıştı. Obradovic, aynı zamanda Real Madrid ve Benetton Treviso ile iki Saporta Kupası zaferi de yaşadı. Obradovic'in kariyerinde Yugoslavya Milli Takımı ile kazanılan iki altın madalya (1997 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 1998 Fiba Dünya Şampiyonası) ve bir gümüş madalya (1996 Olimpiyat Oyunları) yer alıyor. Obradovic'in kariyerinde 15 de yerel lig şampiyonluğu (11 Panathinaikos, 1 Partizan, 3 Fenerbahçe) bulunuyor.