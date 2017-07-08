Tarihler açıklandı

THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk hafta programı belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, ilk hafta karşılaşmalarının 12-13 Ekim'de yapılacağı bildirildi. Organizasyonda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş, ilk hafta maçında 12 Ekim'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya konuk olacak. Diğer Türk ekibi Anadolu Efes ise aynı gün bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Ayrıca FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri programıyla, Avrupa Ligi'nin maç programı çakıştı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'nda 23 Kasım'da Letonya, 26 Kasım'da Ukrayna ile karşılaşacak. O tarihte Avrupa Ligi'nde 23 Kasım'da Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'le, 24 Kasım'da ise Fenerbahçe Doğuş sahasında Khimki ile oynayacak. Aynı sıkıntı Şubat 2018 fikstüründe de kulüplerin ve oyuncuların önüne gelecek.