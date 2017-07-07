 THY Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    THY Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu

    THY Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk hafta programı belli oldu.

    Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, ilk hafta karşılaşmalarının 12-13 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş, ilk hafta maçında 12 Ekim'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya konuk olacak.

    Organizasyonda yer alan diğer Türk ekibi Anadolu Efes ise aynı gün bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

    İlk haftanın programı
    THY Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu ilk hafta maç programı şu şekilde:

    12 Ekim Perşembe:

    Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail)

    CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

    Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya)

    Unicaja Malaga (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş

    Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

    13 Ekim Cuma:

    Barcelona Lassa (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

    Khimki (Rusya) - Valencia (İspanya)

    Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

    FIBA ile Avrupa Ligi'nin fikstürü çakıştı
    ?FIBA 'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri programıyla, Avrupa Ligi'nin maç programı çakıştı.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'nda 23 Kasım'da Letonya, 26 Kasım'da Ukrayna ile karşılaşacak. O tarihte Avrupa Ligi'nde 23 Kasım'da Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'le, 24 Kasım'da ise Fenerbahçe Doğuş sahasında Khimki ile oynayacak. Aynı sıkıntı Şubat 2018 fikstüründe de kulüplerin ve oyuncuların önüne gelecek.

    Türk takımlarının fikstürü
    Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes'in 2017-2018 THY Avrupa Ligi normal sezon fikstürü şöyle:

    1. Hafta:

    12 Ekim: Anadolu Efes-Real Madrid, Unicaja Malaga-Fenerbahçe Doğuş

    2. Hafta:

    19 Ekim: EA7 Emporio Armani-Fenerbahçe Doğuş

    20 Ekim: Valencia-Anadolu Efes

    3. Hafta:

    25 Ekim: Fenerbahçe-Anadolu Efes

    4. Hafta:

    27 Ekim: Anadolu Efes-CSKA Moskova, Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe Doğuş

    5. Hafta:

    2 Kasım: Fenerbahçe Doğuş-Valencia

    3 Kasım: Anadolu Efes-Unicaja Malaga

    6. Hafta:

    9 Kasım: Barcelona Lassa-Anadolu Efes

    10 Kasım: Brose Bamberg-Fenerbahçe Doğuş

    7. Hafta:

    14 Kasım: Maccabi FOX-Anadolu Efes

    15 Kasım: Fenerbahçe Doğuş-Olympiakos

    8. Hafta:

    16 Kasım: Anadolu Efes-Panathinaikos Superfoods

    17 Kasım: CSKA Moskova-Fenerbahçe Doğuş

    9. Hafta:

    23 Kasım: Zalgiris-Anadolu Efes

    24 Kasım: Fenerbahçe Doğuş-Khimki

    10. Hafta:

    30 Kasım: Anadolu Efes-EA7 Empori Armani Milan, Baskonia-Fenerbahçe Doğuş

    11. Hafta:

    8 Aralık: Kızılyıldız-Anadolu Efes, Barcelona Lassa-Fenerbahçe Doğuş

    12. Hafta:

    14 Aralık: Fenerbahçe Doğuş-Zalgris

    15 Aralık: Anadolu Efes-Baskonia

    13. Hafta:

    19 Aralık: Fenerbahçe Doğuş-Kızılyıldız

    20 Aralık: Khimki-Anadolu Efes

    14. Hafta:

    21 Aralık: Maccabi FOX-Fenerbahçe Doğuş

    22 Aralık: Anadolu Efes-Olympiakos

    15. Hafta:

    28 Aralık: Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid

    29 Aralık: Anadolu Efes-Brose Bamberg

    16. Hafta:

    4 Ocak 2018: Panathinaikos Superfooods- Anadolu Efes

    5 Ocak: Fenerbahçe Doğuş-Baskonia

    17. Hafta:

    11 Ocak: Anadolu Efes-Kızılyıldız, Valencia-Fenerbahçe Doğuş

    18. Hafta:

    17 Ocak: CSKA Moskova-Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos Superfooods

    19. Hafta:

    19 Ocak: Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş

    20. Hafta:

    25 Ocak: Real Madrid-Anadolu Efes

    26 Ocak: Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa

    21. Hafta:

    1 Şubat: Anadolu Efes-Valencia, Olympiakos-Fenerbahçe Doğuş

    22. Hafta:

    8 Şubat: Unicaja Malaga-Anadolu Efes

    9 Şubat: Fenerbahçe Doğuş-Brose Bamberg

    23. Hafta:

    22 Şubat: Fenerbahçe Doğuş-EA7 Emporio Armani

    23 Şubat: Anadolu Efes-Zalgiris

    24. Hafta:

    1 Mart: EA7 Emporio Armani-Anadolu Efes

    2 Mart: Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş

    25. Hafta:

    8 Mart: Anadolu Efes-Maccabi FOX

    9 Mart: Zalgiris-Fenerbahçe Doğuş

    26. Hafta:

    15 Mart: Brose Bamberg-Anadolu Efes

    16 Mart: Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova

    27. Hafta:

    20 Mart: Fenerbahçe Doğuş-Maccabi FOX

    21 Mart: Anadolu Efes-Khimki

    28. Hafta:

    22 Mart: Kızılyıldız-Fenerbahçe

    23 Mart:Olympiakos-Anadolu Efes

    29. Hafta:

    29 Mart: Anadolu Efes-Barcelona Lassa, Khimki-Fenerbahçe Doğuş

    30. Hafta:

    5 Nisan: Baskonia-Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:30
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