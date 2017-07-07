THY Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk hafta programı belli oldu.
Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, ilk hafta karşılaşmalarının 12-13 Ekim'de yapılacağı bildirildi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş, ilk hafta maçında 12 Ekim'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya konuk olacak.
Organizasyonda yer alan diğer Türk ekibi Anadolu Efes ise aynı gün bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.
İlk haftanın programı
THY Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu ilk hafta maç programı şu şekilde:
12 Ekim Perşembe:
Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail)
CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya)
Unicaja Malaga (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş
Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)
13 Ekim Cuma:
Barcelona Lassa (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
Khimki (Rusya) - Valencia (İspanya)
Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
FIBA ile Avrupa Ligi'nin fikstürü çakıştı
?FIBA 'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri programıyla, Avrupa Ligi'nin maç programı çakıştı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'nda 23 Kasım'da Letonya, 26 Kasım'da Ukrayna ile karşılaşacak. O tarihte Avrupa Ligi'nde 23 Kasım'da Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'le, 24 Kasım'da ise Fenerbahçe Doğuş sahasında Khimki ile oynayacak. Aynı sıkıntı Şubat 2018 fikstüründe de kulüplerin ve oyuncuların önüne gelecek.
Türk takımlarının fikstürü
Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes'in 2017-2018 THY Avrupa Ligi normal sezon fikstürü şöyle:
1. Hafta:
12 Ekim: Anadolu Efes-Real Madrid, Unicaja Malaga-Fenerbahçe Doğuş
2. Hafta:
19 Ekim: EA7 Emporio Armani-Fenerbahçe Doğuş
20 Ekim: Valencia-Anadolu Efes
3. Hafta:
25 Ekim: Fenerbahçe-Anadolu Efes
4. Hafta:
27 Ekim: Anadolu Efes-CSKA Moskova, Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe Doğuş
5. Hafta:
2 Kasım: Fenerbahçe Doğuş-Valencia
3 Kasım: Anadolu Efes-Unicaja Malaga
6. Hafta:
9 Kasım: Barcelona Lassa-Anadolu Efes
10 Kasım: Brose Bamberg-Fenerbahçe Doğuş
7. Hafta:
14 Kasım: Maccabi FOX-Anadolu Efes
15 Kasım: Fenerbahçe Doğuş-Olympiakos
8. Hafta:
16 Kasım: Anadolu Efes-Panathinaikos Superfoods
17 Kasım: CSKA Moskova-Fenerbahçe Doğuş
9. Hafta:
23 Kasım: Zalgiris-Anadolu Efes
24 Kasım: Fenerbahçe Doğuş-Khimki
10. Hafta:
30 Kasım: Anadolu Efes-EA7 Empori Armani Milan, Baskonia-Fenerbahçe Doğuş
11. Hafta:
8 Aralık: Kızılyıldız-Anadolu Efes, Barcelona Lassa-Fenerbahçe Doğuş
12. Hafta:
14 Aralık: Fenerbahçe Doğuş-Zalgris
15 Aralık: Anadolu Efes-Baskonia
13. Hafta:
19 Aralık: Fenerbahçe Doğuş-Kızılyıldız
20 Aralık: Khimki-Anadolu Efes
14. Hafta:
21 Aralık: Maccabi FOX-Fenerbahçe Doğuş
22 Aralık: Anadolu Efes-Olympiakos
15. Hafta:
28 Aralık: Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid
29 Aralık: Anadolu Efes-Brose Bamberg
16. Hafta:
4 Ocak 2018: Panathinaikos Superfooods- Anadolu Efes
5 Ocak: Fenerbahçe Doğuş-Baskonia
17. Hafta:
11 Ocak: Anadolu Efes-Kızılyıldız, Valencia-Fenerbahçe Doğuş
18. Hafta:
17 Ocak: CSKA Moskova-Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos Superfooods
19. Hafta:
19 Ocak: Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş
20. Hafta:
25 Ocak: Real Madrid-Anadolu Efes
26 Ocak: Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa
21. Hafta:
1 Şubat: Anadolu Efes-Valencia, Olympiakos-Fenerbahçe Doğuş
22. Hafta:
8 Şubat: Unicaja Malaga-Anadolu Efes
9 Şubat: Fenerbahçe Doğuş-Brose Bamberg
23. Hafta:
22 Şubat: Fenerbahçe Doğuş-EA7 Emporio Armani
23 Şubat: Anadolu Efes-Zalgiris
24. Hafta:
1 Mart: EA7 Emporio Armani-Anadolu Efes
2 Mart: Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş
25. Hafta:
8 Mart: Anadolu Efes-Maccabi FOX
9 Mart: Zalgiris-Fenerbahçe Doğuş
26. Hafta:
15 Mart: Brose Bamberg-Anadolu Efes
16 Mart: Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova
27. Hafta:
20 Mart: Fenerbahçe Doğuş-Maccabi FOX
21 Mart: Anadolu Efes-Khimki
28. Hafta:
22 Mart: Kızılyıldız-Fenerbahçe
23 Mart:Olympiakos-Anadolu Efes
29. Hafta:
29 Mart: Anadolu Efes-Barcelona Lassa, Khimki-Fenerbahçe Doğuş
30. Hafta:
5 Nisan: Baskonia-Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:30
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Adım adım Saray'a
Toplam 15
Yorum
bu sezon BEN DEĞİLDE AKIL FAKİRİ OLAN SEN KARIŞTIRMA :D BU SEZON 13 SAYI PUAN FARKI YEDİNİZ LİGTE ÖNÜMÜZDEKİ SEZON 25 :D SENEYEDE YOKSUNUZ ZATEN !
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Yeni sezon hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
gs021 BİRAZDA DOĞU BÖLGELERİNDEN ALIN FUTBOLUN KARDEŞLİK OLDUĞUNUN İCRAATİNİ YAPIN ADIM ATIN BİRAZ BÖYLE ŞEYLERE
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Dirar: "Çok süper bir andı benim için"
Toplam 2
Yorum
Tekbir Allah kabul etsin, Allah iman gücüyle orta açmanı nasip etsin
THY Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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