Anadolu Efes, "One Team Ödülü"ne aday gösterildi

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 sezonundaki ilk projesini Koruncuk Vakfı ile gerçekleştiren Anadolu Efes, Koruncukların gelecek planlarına yön vererek "One Team Programı Ödülü"ne aday gösterildi. Anadolu Efes; Barcelona Lassa, Real Madrid, Valencia Basket ve Zalgiris takımlarını geçmesi halinde ödülün sahibi olarak bir ilke imza atacak.

Basketbol aracılığıyla toplumsal katkı sağlamaya en az sportif başarılar kadar değer veren Anadolu Efes, Avrupa Ligi yönetimi tarafından bu ödüle aday gösterilen tek Türk takımı oldu.

2016-2017 sezonundaki ilk "One Team" projesinde Koruncuk Vakfı himayesinde yaşayan Koruncuklara 8 hafta boyunca eğitimler veren Anadolu Efes, basketbol aracılığıyla takım çalışması, arkadaşlık, yardımlaşma, motivasyon, konsantrasyon ve iletişim gibi konular üzerinde durdu. Proje sonunda gerçekleştirilen araştırmalarda, katılımcı çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerinin güçlendiği gözlendi.



"One Team" elçisi Doğuş Balbay antrenörlük yaptı

Anadolu Efes Yıldız A (16 Yaş Altı) Takımı ve "One Team" programı antrenörü Ozan Havuzlu ve Koruncuk Vakfı eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde ayrıca kulübün "One Team" elçisi Doğuş Balbay da görev aldı.

Çalışma sırasında yaşam ve basketbol deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Doğuş Balbay, Koruncukların rol modeli oldu.



İletişim çalışmaları, seçim kriterleri arasında

Avrupa Ligi yönetimi yapılan değerlendirmelerde eğitim çalışmaları, katılımcılara sağlanan fayda, partner kuruluşla yapılan iş birliği, "One Team" programıyla ilgili yapılan iletişim çalışmaları gibi konular dikkate alındı.

Bu kriterlere göre Barcelona Lassa, Real Madrid, Valencia Basket ve Zalgiris ile son 5 takım arasına kalan Anadolu Efes, ödülü kazanması halinde "One Team Ödülü" kazanan ilk takım olacak.



Ödülün sahibi eylül ayında belli olacak

2016-2017 sezonu "One Team Programı Ödülü"nün sahibi yapılacak değerlendirmelerin ardından eylül ayında gerçekleştirilecek "One Team Yıllık Semineri"nde açıklanacak.

Kısa süre önce Avrupa Ligi tarafından "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı" seçilen Anadolu Efes, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalık oluşturmaya ve basketbol ile eğitimi aynı platformda buluşturmaya devam edecek.