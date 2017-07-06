FIBA'dan Euroleague'e takvim eleştirisi
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), THY Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu takviminin milli maçlarla çakışması nedeniyle organizasyonu eleştirdi.
FIBA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2017 ve Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak milli maçların THY Avrupa Ligi takviminde dikkate alınmadığı belirtilerek, "Avrupa Ligi, milli maç aralarına takviminde yer vermediği için bizi hayal kırıklığına uğrattı." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, taraflar arasında bu konuda 10 Kasım 2016'da anlaşma yapılmasına rağmen Avrupa Ligi'nin buna uymadığı öne sürülerek, "Bu takvim nedeniyle Avrupa Ligi'nde veya milli takımda oynama sorumluluğu tamamen basketbolculara bırakılıyor. Bu durum ise kulüpler, oyuncular ve federasyonlar arasında muhtemel bir sorun yaşanmasına yol açacak." ifadeleri kullanıldı.
FIBA takviminin 2014'te onaylanıp, 2015 Ağustos'ta ise tarihlerinin netleştirildiği hatırlatılan açıklamada, basketbolcuların milli takım veya kulüplerinde oynaması konusunda seçim yapmak zorunda bırakılmasının haksızlık olduğu belirtildi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:50
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FIFA dünya sıralamasını açıkladı
Toplam 6
Yorum
trakyalı azerbeycanımı kazakistanmaltalichestain
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FIFA dünya sıralamasını açıkladı
Toplam 6
Yorum
trakyalı bu federasyon başkanı olduğu müddetçe biz hep gerileriz federasyon türk futbolu ilerlesin diye değil bjk arcadığıparalarışampiyonluklatelafi
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Talisca kararını verdi!
Toplam 3
Yorum
ymt06 Eğer Gignac ayarında bir forvet alamayacaksak, Sosayı alıp iki 10 numara ile çıksak maça Talisca gol kralı olur. Cenk lig için yeterli..
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