 FIBA'dan Euroleague'e takvim eleştirisi – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    'dan Euroleague'e takvim eleştirisi

    FIBA'dan Euroleague'e takvim eleştirisi

    Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (), 2017-2018 sezonu takviminin milli maçlarla çakışması nedeniyle organizasyonu eleştirdi.

    tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2017 ve Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak milli maçların takviminde dikkate alınmadığı belirtilerek, "Avrupa Ligi, milli maç aralarına takviminde yer vermediği için bizi hayal kırıklığına uğrattı." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Açıklamada, taraflar arasında bu konuda 10 Kasım 2016'da anlaşma yapılmasına rağmen Avrupa Ligi'nin buna uymadığı öne sürülerek, "Bu takvim nedeniyle Avrupa Ligi'nde veya milli takımda oynama sorumluluğu tamamen basketbolculara bırakılıyor. Bu durum ise kulüpler, oyuncular ve federasyonlar arasında muhtemel bir sorun yaşanmasına yol açacak." ifadeleri kullanıldı.

    FIBA takviminin 2014'te onaylanıp, 2015 Ağustos'ta ise tarihlerinin netleştirildiği hatırlatılan açıklamada, basketbolcuların milli takım veya kulüplerinde oynaması konusunda seçim yapmak zorunda bırakılmasının haksızlık olduğu belirtildi.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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