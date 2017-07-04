Talisca kampa katılmadı
Adı İngiliz kulüpleriyle anılan Talisca'nın izinden dönmemesi siyah-beyazlı taraftarları endişelendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 4 Temmuz Salı günü yapılan antrenmana izinleri sona eren Oğuzhan, Caner, Cenk, Gökhan G., Fabri, Adriano ve Marcelo da katıldı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana Konfederasyon Kupası'nda forma giyen Quaresma ile birlikte Talisca da katılmadı. Talisca'nın bugün yapılan idmana katılması bekleniyordu ancak yıldız ismin tesislere gelmemesi çeşitli dedikodulara neden oldu. Adı İngiliz kulüpleriyle anılan Talisca'nın transfer görüşmeleri yaptığı iddiaları ortaya atılırken, Talisca'nın izinden dönmemesinin nedeni sonradan ortaya çıktı.
TALİSCA ÖZEL İZİNLİ
Kanser tedavisi gören annesine destek için teknik direktör Şenol Güneş'ten izin isteyen ve Süper Lig bitmeden ülkesi Brezilya'ya gidip şampiyonluk seremonisine dahi katılmayan Talisca'nın bu nedenle ekstra izinli olduğu ifade edildi. Talisca'nın bu nedenle 1-2 hafta gecikmeli olarak kampa katılacak.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 20:16
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Pasalic bitiyor
Toplam 14
Yorum
Dr.Alban Bu Tudordan bi cacık olmaz.Futbolcu analizi sıfır. Yahu bu adamdan ön libero mu olur? Zorla GS ı zarar ettircekler.
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Dost kazığı!
Toplam 3
Yorum
CİMBOM uA bu de jong a küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum bir dünya yıldızı gelicekti bu de jong aldığı para zıkkım olsun gitsin töbest ........
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 81
Yorum
he ya Sormayın ya öyle kıskandım ki artık kievden 6 yerine 3 yerler. Ama madrid bayern falan çıkarsa onu bilemem
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