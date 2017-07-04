Talisca kampa katılmadı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 4 Temmuz Salı günü yapılan antrenmana izinleri sona eren Oğuzhan, Caner, Cenk, Gökhan G., Fabri, Adriano ve Marcelo da katıldı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana Konfederasyon Kupası'nda forma giyen Quaresma ile birlikte Talisca da katılmadı. Talisca'nın bugün yapılan idmana katılması bekleniyordu ancak yıldız ismin tesislere gelmemesi çeşitli dedikodulara neden oldu. Adı İngiliz kulüpleriyle anılan Talisca'nın transfer görüşmeleri yaptığı iddiaları ortaya atılırken, Talisca'nın izinden dönmemesinin nedeni sonradan ortaya çıktı.

TALİSCA ÖZEL İZİNLİ

Kanser tedavisi gören annesine destek için teknik direktör Şenol Güneş'ten izin isteyen ve Süper Lig bitmeden ülkesi Brezilya'ya gidip şampiyonluk seremonisine dahi katılmayan Talisca'nın bu nedenle ekstra izinli olduğu ifade edildi. Talisca'nın bu nedenle 1-2 hafta gecikmeli olarak kampa katılacak.