Euroleague'den Anadolu Efes'e ödül
Anadolu Efes Spor Kulübü, Euroleague ve EuroCup takımlarının katılımı ve oylarıyla belirlenen Euroleague Devotion Pazarlama Ödüllerinde 36 takım arasından birinci oldu
Avrupa basketbolunda üçüncü kez en iyi pazarlama yapan kulüp olmanın çok önemli bir başarı olduğunu söyleyen Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, bu ödülle sadece Anadolu Efes'in değil Türk basketbolunun da marka değerini yukarıya taşıdıklarını açıkladı.
Euroleague'in her sezon kulüplerin pazarlama ve iletişim çalışmalarını değerlendirmesi sonucunda verdiği Gold Devotion Marketing Award, 2016-2017 sezonunda Anadolu Efes'in oldu.
Anadolu Efes Spor Kulübü, daha önce 2010 ve 2013 yıllarında iki kez kazandığı Euroleague Devotion Pazarlama Ödülü'nü 2017 yılında da kazanarak bu ödülü üç kere kazanan ilk takım oldu.
Bugüne kadar ödül kazanan tek Türk takımı
Anadolu Efes Spor Kulübü, Euroleague'in her sene düzenlediği "Devotion Pazarlama Ödüllerini kazanan ilk ve tek Türk takımı olma gururunu da elinde bulunduruyor.
"Basketbolun marka değerini artırıyoruz"
2016-2017 sezonu için elde edilen başarıyla ilgili görüşlerini açıklayan Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, Euroleague'de üçüncü kez Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan kulübü olmanın çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı.
Gökçe Dayı, kazanılan bu ödülle sadece Anadolu Efes'in değil, Türk basketbolunun da marka değerini yukarıya taşıdıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Efes Spor Kulübü, Türk basketbolunu saha içinde olduğu kadar saha dışında da başarıyla temsil etmeyi önümüzdeki sezonda da sürdürecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 19:20
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 77
Yorum
advers TIK TIK TIK SEN Mİ GELDİN ! SEVİNSEM Mİ ÜZÜLSEM Mİ BİLEMEDİM !
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 77
Yorum
44istanbul Kendi kalesine rövasata gol olmus bu yorum!
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"Sneijder ile uyumumuz iyiydi"
Toplam 9
Yorum
satın şunları senden bir cacık olmaz sen ve selcuk bu klüpten gidin
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