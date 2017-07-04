Anadolu Efes'e Euroleague'den ödül

Anadolu Efes, Euroleague ve EuroCup takımlarının katılımı ve oylarıyla belirlenen Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde 36 takım arasından birinci oldu.

Avrupa basketbolunda üçüncü kez en iyi pazarlama yapan kulüp olmanın çok önemli bir başarı olduğunu söyleyen Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, bu ödülle sadece Anadolu Efes'in değil Türk basketbolunun da marka değerini yukarıya taşıdıklarını açıkladı.



Euroleague'in her sezon kulüplerin pazarlama ve iletişim çalışmalarını değerlendirmesi sonucunda verdiği Gold Devotion Marketing Award, 2016-2017 sezonunda Anadolu Efes'in oldu. Anadolu Efes Spor Kulübü, daha önce 2010 ve 2013 yıllarında iki kez kazandığı Euroleague Devotion Pazarlama Ödülü'nü 2017 yılında da kazanarak bu ödülü üç kere kazanan ilk takım oldu.



"Basketbolun marka değerini artırıyoruz"

Geride kalan sezon için elde edilen başarıyla ilgili görüşlerini açıklayan Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, Euroleague'de üçüncü kez Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan kulübü olmanın çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Gökçe Dayı, kazanılan bu ödülle sadece Anadolu Efes'in değil, Türk basketbolunun da marka değerini yukarıya taşıdıklarını sözlerine ekledi.