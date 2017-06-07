 Vesely, NBA’e geri dönebilir – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Vesely, ’e geri dönebilir

    Vesely, NBA’e geri dönebilir

    Euroleague şampiyonu 'nin Çek yıldızı , takımlarının yakın markajında.

    Basketball Insiders'ın haberine göre; Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks, Çek pivotu takımlarında görmek istiyor. 2011 yılında Washington Wizards tarafından 6. sırada draft edilen ve 'de en son 2014 yılında Denver Nuggets takımında forma giyen Vesely, 3 sezondur 'de oynuyor. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde NBA'e çıkış opsiyonu yer alıyor.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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