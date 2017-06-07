Vesely, NBA’e geri dönebilir
Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'nin Çek yıldızı Jan Vesely, NBA takımlarının yakın markajında.
Basketball Insiders'ın haberine göre; Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks, Çek pivotu takımlarında görmek istiyor. 2011 yılında Washington Wizards tarafından 6. sırada draft edilen ve NBA'de en son 2014 yılında Denver Nuggets takımında forma giyen Vesely, 3 sezondur Fenerbahçe'de oynuyor. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde NBA'e çıkış opsiyonu yer alıyor.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
Vesely, NBA’e geri dönebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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