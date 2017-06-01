Udoh'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Beştepe'de gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'ın gözündeki tutkuyu görebilmenin çok özel olduğunu belirten Udoh "Buluşmalar güzel geçti. Konuşmalarda benim için en dikkat çekici nokta, Euroleauge şampiyonluğunun bu ülke için ne kadar büyük anlam ifade ettiğini görebilmekti. Şampiyonluktan bahsederken Cumhurbaşkanı'nın gözünde o tutkuyu görebilmek çok özeldi. Benim için en büyük müfakat da buydu" dedi.



Ekpe Udoh'un kendi blog sayfasında yazdığı Ankara gezisi yazısının tamamı şu şekilde:

"Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etme şansı bulduk. Öncelikle bu saray/merkez ya da nasıl adlandırmak isterseniz bu mekan, çok büyük ve güzel bir şekilde hazırlanmış bir yerdi. Buluşma güzel geçti. Konuşmalarda benim için en dikkat çekici nokta, EuroLeague şampiyonluğunun bu ülke için ne kadar büyük anlam ifade ettiğini görebilmekti. Şampiyonluktan bahsederken Cumhurbaşkanı'nın gözündeki tutkuyu görebilmek çok özeldi. Benim için en büyük mükafat da buydu. Şampiyonluğu kazanmanın özel olacağını biliyordum ancak bu kadar büyük önem taşıyacağını tahmin edemiyordum. Yine de bunu hesaplayabilmeliydim, çünkü kazandıktan sonra gittiğimiz her yerde sevgiyle karşılanıyordum. Takım ya da kulüplerden bağımsız olarak, bütün taraftarlar bizi tebrik ediyordu ve bu nedenden ötürü, bu özel takımın bir parçası olmaktan dolayı minnettarım.

Kutlama bölümünden sonra, yemek için bir kebap restoranına gittik. Yemek harikaydı ancak günü anlamlı kılan asıl şey, kendi aramızda kurduğumuz diyalogdu. Yaşamın en önemli parçalarından biri, iletişim kurabilme ve farklı kültürleri anlayabilmektir. Hayattaki bu özel anlar benim için paha biçilmez. Çünkü esasen bu gibi anlar, takım olarak ne kadar yol aldığımızı gösteriyor. Her zaman yemeklerde sohbet ettik, ancak artık daha fazla birbirimiz hakkında paylaşım yapıyoruz. Şimdi farklı kültürler hakkında bilgi alabiliyor ve birbirimize şaka yapabiliyoruz. Eğer bir takımda herkes birbirleri hakkında sorunsuz bir şekilde şakalaşabiliyorsa, o ekibin doğru yolda olduğunu söyleyebilirsiniz.

Beyler ve bayanlar, telefonlarınızı bir kenara koyun ve sözlü olarak birbirinizle iletişim kurun. Size söz veriyorum, hayata daha fazla bağlanacak ve bir ya da birkaç şey daha öğreneceksiniz."