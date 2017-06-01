Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Darüşşafaka Doğuş karşısında seriyi 2-0'a taşıyan Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic temkinli konuştu. Sırp antrenör ayrıca Fikret Orman'ın Euroleague sözlerine de cevap verdi.
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş'u 95-81 yenerek 2-0 öne geçtiklerini ancak işlerinin henüz bitmediğini söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, çok saygı duydukları bir takım karşısında seride 2-0 öne geçtiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Play-off zamanı çok fazla çalışamazsın. Üst üste maçlar oynarsınız. Bu süreçte hangi oyuncuların takıma faydalı olacağını anlamalısınız. Hücum açısında çok iyi oynadık ama savunmamızda bazı hatalar var. Bu hataları anlayıp cuma günü daha iyi savunma yapmalıyız. Hücumda topu çok iyi çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Seriyi 2-0 yaptık ama bu işimizin bittiği anlamına gelmez. Darüşşafaka Doğuş çok karakterli bir takım. Bizi cuma günü zorlu bir maç bekliyor. Şampiyon olmak için önce finale çıkmamız gerekiyor."
Maçın ilk çeyreğinde sağ dirseğinden sakatlanarak oyundan çıkan genç oyuncu Berk Uğurlu'nun durumu hakkında da bilgi veren Obradovic, "Acısı olduğunu söyledi. Sadece bunu biliyorum. Onun için üzgünüm." diye konuştu.
FİKRET ORMAN'IN SÖZLERİNE YANIT
Obradovic, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın THY Euroleague'i eleştirdiği sözleriyle ilgili gelen bir soru üzerine ise, "O sözleri duydum ama hayatımda o kadar farklı önceliklerim var ki sosyal medya ve bu tip şeyleri takip edemiyorum. Sadece işime konsantre oluyorum. Bahsettiler ama çok fazla detayını bilmiyorum." cevabını vererek sözlerini tamamladı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Ali Muhammed, ilk yarıdaki iyi oyunlarıyla galibiyete uzandıklarını aktardı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:32
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
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ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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